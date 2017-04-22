Anadolu Ateşi Edirne'de Sahne Aldı

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Edirne'de sevenleri ile buluştu.



Genel Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yaptığı topluluk, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'ndeki 75. Yıl Spor Salonu'nda gösteri sundu.



Anadolu'nun tüm bölgelerinin halk danslarından derleme yapılarak hazırlanan koreografi ile sunulan gösteriyi, çok sayıda kişi izledi.



Kuruluşunun 15. yılını kutlayan Anadolu Ateşi Dans Topluluğunun gösterisi, seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.



Anadolu Ateşi, kurulduğu 1999 yılından bu yana 98 ülkede gerçekleştirdiği 5 bine yakın canlı performans ile çok sayıda izleyiciyle buluştu.



Öte yandan, Anadolu Ateşi sahne almadan önce Edirne Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu da mini bir gösteri sundu.