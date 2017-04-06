Anadolu Ajansı 97 Yaşında

Vali İbrahim Şahin Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.



Ziyarette AA Bölge Müdürü İsa Sansar, Şahin ile Yılmaz'a çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Şahin, Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, AA çalışanlarına başarı diledi.



Anadolu Ajansının Anadolu'nun sesini dünyaya duyurduğunu dile getiren Şahin, "Anadolu Ajansı Türkiye ve dünyanın birçok noktasından olayları objektif, doğru ve hızlı şekilde abonelerine sunmaya devam ediyor. Kamusal yayıncılık yapan Anadolu Ajansı, Türkiye'nin ve Türk basınının gelişmesine katkı sağlayan öncü kuruluşlardan biridir." dedi.



Yılmaz da Anadolu Ajansının basın camiasına önemli hizmetlerde bulunduğunu kaydetti.