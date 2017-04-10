American Pie & Tart
Turkish Culinary Academy'nin "American Pie & Tart" adlı workshop etkinliğinde pie ve tart hamurunun hazırlanışını öğreneceksiniz.
TCA - Turkish Culinary Academy'nin "American Pie & Tart" adlı workshop etkinliğinde pie ve tart hamurunun hazırlanışını öğreneceksiniz.
Amerika'dan orijinal reçeteler ile pie ve tart hamurunun hazırlanışını, açmasını ve birçok püf noktasını öğrenebileceğiniz bir eğitim...
Etkinlik Detayları:
• Eğitimler 8 kişilik uygulama mutfağında yapılmaktadır.
• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.
• Eğitim toplam 1 gün boyunca 3 saat sürecektir.
Etkinlik Detayı:
Pie ve tart hamuru hazırlama, açma
Çikolatalı Tart
Frambuazlı Tart
Elmalı Pie
Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : TCA - Turkish Culinary Academy
Mekan Adresi : Hilal Mahallesi, Aleksander Dubçek Caddesi, 25/A
Başlangıç Saati : 11.04.2017 18: 00: 00
Bitiş Saati : 27.04.2017 18: 30: 00
Kategori : American Pie & Tart
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır