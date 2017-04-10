TCA - Turkish Culinary Academy'nin "American Pie & Tart" adlı workshop etkinliğinde pie ve tart hamurunun hazırlanışını öğreneceksiniz.



Amerika'dan orijinal reçeteler ile pie ve tart hamurunun hazırlanışını, açmasını ve birçok püf noktasını öğrenebileceğiniz bir eğitim...



Etkinlik Detayları:



• Eğitimler 8 kişilik uygulama mutfağında yapılmaktadır.



• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.



• Eğitim toplam 1 gün boyunca 3 saat sürecektir.



Etkinlik Detayı:



Pie ve tart hamuru hazırlama, açma



Çikolatalı Tart



Frambuazlı Tart



Elmalı Pie



Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : TCA - Turkish Culinary Academy



Mekan Adresi : Hilal Mahallesi, Aleksander Dubçek Caddesi, 25/A



Başlangıç Saati : 11.04.2017 18: 00: 00



Bitiş Saati : 27.04.2017 18: 30: 00



Kategori : American Pie & Tart



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır