Amedspor'la Menemen Berabere Kaldı, Fenerbahçe Gruptan Çıktı

Türkiye Kupası C Grubu'nda Amed Sportif Faaliyetler ile Menemen Belediyespor 2-2'lik skorla berabere kaldı.

Bu sonuçla Menemen Belediyespor puanını 4'e, Amed Sportif Faaliyetler ise 2'ye çıkardı. Diyarbakır temsilcinin ardından İzmir ekibinin de grupta bitime bir hafta kala üst tura yükselme şansı kalmadı.

FENERBAHÇE İLE GENÇLERBİRLİĞİ LİDERLİK MÜCADELESİ VERECEK

Grupta Gençlerbirliği 12 puanla zirvede yer alırken, 7 puanlı Fenerbahçe'nin de gruptan çıkması kesinleşti. Bundan sonraki haftalarda Gençlerbirliği ve Fenerbahçe zirve mücadelesi verecek.