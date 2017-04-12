TCA - Turkish Culinary Academy'nin "Amatör Pastacılık" adlı workshop etkinliğinde pasta yapımının püf noktalarını keşfedeceksiniz.



"Profesyonel Pastacılık programımıza herhangi bir nedenden dolayı katılamıyor iseniz üzülmeyin... Bir o kadar profesyonel ve bir o kadar da amatör olan bu etkinliğimizde misafirleriniz çat kapı geldiğinde, arkadaş toplantılarınızda ya da doğum gününe gittiğinizde; 6 hafta sonunda 'ben yaptım' cümlesini gururla kuracaksınız!"



Etkinlik Detayları:



• Eğitimler 8 kişilik uygulama mutfağında yapılmaktadır.



• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.



• Eğitim boyunca kullanılacak 1 adet spatula ve doğrama bıçağı hediye edilecektir.



• Katılımcılara önlük ve kep hediye edilecektir.



• Katılımcılara etkinlik sonunda sertifika verilecektir.



• Eğitim toplam 6 hafta boyunca haftada 1 gün olmak üzere 3 saat sürecektir.



Etkinlik Programı:



1. Hafta: Tatlı-tuzlu kurabiye (portakallı ve çikolatalı biscotti, ballı cevizli kuki, ıspanaklı kuki, mini susamlı simit)



2. Hafta: Ekmek çeşitleri (zeytinli ekmek, çiftçi ekmeği, beyaz ekmek)



3. Hafta: Tart, pie ve kişler (elmalı cevizli pay, çikolatalı meyveli tart, tavuklu kiş)



4. Hafta: Kekler (temel cheesecake, yulaf ezmeli kek, ananaslı Hindistan cevizli kek)



5. Hafta: Sütlü ve şerbetli tatlılar (bademli keşkül, portakallı revani, şekerpare, çikolatalı panna cotta)



6. Hafta: Pastalar (meyveli pasta, muzlu kakaolu rulo pasta)



Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : TCA - Turkish Culinary Academy



Mekan Adresi : Hilal Mahallesi, Aleksander Dubçek Caddesi, 25/A



Başlangıç Saati : 13.04.2017 18: 00: 00



Bitiş Saati : 27.04.2017 18: 00: 00



Kategori : Amatör Pastacılık



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır