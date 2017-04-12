Amatör Pastacılık

Turkish Culinary Academy'nin "Amatör Pastacılık" adlı workshop etkinliğinde pasta yapımının püf noktalarını keşfedeceksiniz.

Amatör Pastacılık

TCA - Turkish Culinary Academy'nin "Amatör Pastacılık" adlı workshop etkinliğinde pasta yapımının püf noktalarını keşfedeceksiniz.

"Profesyonel Pastacılık programımıza herhangi bir nedenden dolayı katılamıyor iseniz üzülmeyin... Bir o kadar profesyonel ve bir o kadar da amatör olan bu etkinliğimizde misafirleriniz çat kapı geldiğinde, arkadaş toplantılarınızda ya da doğum gününe gittiğinizde; 6 hafta sonunda 'ben yaptım' cümlesini gururla kuracaksınız!"

Etkinlik Detayları:

• Eğitimler 8 kişilik uygulama mutfağında yapılmaktadır.

• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.

• Eğitim boyunca kullanılacak 1 adet spatula ve doğrama bıçağı hediye edilecektir.

• Katılımcılara önlük ve kep hediye edilecektir.

• Katılımcılara etkinlik sonunda sertifika verilecektir.

• Eğitim toplam 6 hafta boyunca haftada 1 gün olmak üzere 3 saat sürecektir.

Etkinlik Programı:

1. Hafta: Tatlı-tuzlu kurabiye (portakallı ve çikolatalı biscotti, ballı cevizli kuki, ıspanaklı kuki, mini susamlı simit)

2. Hafta: Ekmek çeşitleri (zeytinli ekmek, çiftçi ekmeği, beyaz ekmek)

3. Hafta: Tart, pie ve kişler (elmalı cevizli pay, çikolatalı meyveli tart, tavuklu kiş)

4. Hafta: Kekler (temel cheesecake, yulaf ezmeli kek, ananaslı Hindistan cevizli kek)

5. Hafta: Sütlü ve şerbetli tatlılar (bademli keşkül, portakallı revani, şekerpare, çikolatalı panna cotta)

6. Hafta: Pastalar (meyveli pasta, muzlu kakaolu rulo pasta)

Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : TCA - Turkish Culinary Academy

Mekan Adresi : Hilal Mahallesi, Aleksander Dubçek Caddesi, 25/A

Başlangıç Saati : 13.04.2017 18: 00: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Amatör Pastacılık

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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