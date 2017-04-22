Amasya'nın 2023 Hedefi 'Bir Milyon Turist'

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Murat Kırlangıç, 2023 yılına kadar şehre yılda gelen turist sayısını bir milyona ulaştırmayı hedeflediklerini açıkladı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından marka kent ilan edilen Amasya'nın turizm sektöründe önemli hedef ve hayallerinin bulunduğunu belirten Murat Kırlangıç, "Ülke olarak 2023 yılında 63 milyon turist, 86 milyar dolar turizm geliri hedeflerimiz olduğu gibi ilimiz turizminde de bir milyon turist hedefine ulaşmak istiyoruz" dedi.



Bu yıl 500 bin ziyaretçi sayısına erişilen şehirde bir milyon turist hedefine ulaşmanın fikir üretme, çalışma ve gayret istediğinin altını çizen ATSO Başkanı Kırlangıç, "Turizmde bir başarı hikayesi yazmak istiyorsak memnun ayrılan turistler görmeliyiz. Bunun için de hizmet kalitesini üst seviyede tutabilecek insan kaynağına yani nitelikli ve kalifiye elemanlara ihtiyacımız var. Kalifiye eleman ihtiyacı ilimiz turizm sektörünün kanayan bir yarası haline gelmiştir. Hem hedeflediğimiz turist sayısına ulaşabilmek, hem de hedefe ulaştığımızda hizmet kalitesini düşürmemek için bugünden kalifiye eleman eksikliği sorunumuzu çözmek zorundayız. İşte bu amaçla, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası olarak turizm sektörümüzün kanayan yarasına çözüm bulmak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı desteği ile Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi-II programı kapsamında 'Yemeği Sanata Servisi Zerafete Çevirenler' isimli projeye imza attık" diye konuştu.



Şehirdeki turizm işletmecilerini dünyanın en büyük turizm fuarı olan ITB Berlin Turizm Fuarına götürdüklerini, ulusal basının magazin eklerinde tam sayfa Amasya tanıtımlarının yayınlanmasını sağladıklarını ayrıca İzmir-Amasya direk uçuşları başlatılması için seyahat acenteleri ve özel havayolu yetkilileriyle bir araya geldiklerini anımsatıp hedeflere ulaşabilmek için şehrin yerel dinamiklerinin birlikte ve uyum içerisinde hareket etmesinin önemine değinen Kırlangıç, "Turizm konusunda gerek Valimiz Sayın Salih Işık ve gerekse Belediye Başkanımız Sayın Cafer Özdemir şehrimiz adına önemli çalışmalara imza atmışlar ve atmaya devam etmektedirler. Amasya Kalesi aydınlatması, yeni müzeler açılması, restorasyon çalışmaları, Yeşilırmak'ın şişirilmesi projesi ve çok daha fazlası Amasya turizmine kazandırılmış önemli yatırımlardır. Sayın Valimize ve Sayın Belediye Başkanımıza Amasya turizmine yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - AMASYA