Amasya'da Kar Keyfi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde çocuklar kar topu oynayıp yokuşlardan kayarak karın keyfini çıkardı.



İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Okulların tatil edilmesi üzerine çocuklar kar topu oynayıp eğlendi.



Artıkabat Mahallesi TOKİ konutlarında toplanan çocuklar yanlarında getirdikleri branda, poşet, tepsi ve leğenlerle yokuştan kaydı.



Karla gelen okul tatilinden dolayı mutluluklarını dile getiren çocuklar, kar tatilinin uzun sürmesini istedi.



Öte yandan Ankara-Samsun karayolunun Merzifon bölümünde tırların geçişine izin verilmezken araçlar çevrede bulunan akaryakıt istasyonlarında bekletildi.