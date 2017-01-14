Amasya'da Kaçak İçki Operasyonu

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 660 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.





Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine Rize'den İstanbul'a giden bir aracı kent girişinde durdurdu.



Ekipler, araçta yaptıkları aramada üzerinde bandrol bulunmayan 660 şişe içki buldu. Olayla ilgili sürücü M.T. ile araçta bulunan H.K. ve Y.Y. gözaltına alındı.