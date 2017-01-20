Altındağlı Çocuklar Yüzme Dersinde

Çocukların spor yapması için imkan sağlamaya çalışan Altındağ Belediyesi, Altındağlı çocukların yüzme öğrenmesi için de gayret gösteriyor.



Altındağ Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Gültepe Yüzme Havuzu gün içerisinde yüzlerce çocuğa kapılarını açıyor. Altındağ Belediyesi'ne bağlı gençlik merkezlerine üye çocuklar, bu tesiste eğitim alarak yüzme öğreniyor.



Altındağ Belediyesi'ne bağlı 17 gençlik merkezinden bine yakın çocuk, yüzme öğreniyor. 4 uzman eğitimci gözetiminde yapılan yüzme derslerinde 12 çocuğa 1 eğitmen düşüyor. Altındağlı çocuklar, sürekli gözlem altında tutulurken 50'şer kişilik gruplar halinde bay ve bayan havuzlarından yararlanabiliyor.



"Spora önemli yatırımlar yaptık"



Altındağlı çocukların mutlaka spor yapmasını isteyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Avrupa'daki çocukların çok küçük yaşlardan itibaren sporla, yüzme ile uğraştığını hatırlattı. Tiryaki, Altındağlı çocukların spor yaparak kötü alışkanlıklardan da uzak kalacağını söyledi.



"Hem spor yapıyoruz hem de eğleniyoruz"



Beşikkaya Gençlik Merkezi öğrencilerinden Oğulcan Yıldız, yaklaşık bir aydır yüzme eğitimi aldığını dile getirdi. Hiçbir dersi kaçırmadığını ve bu konuda hırslı olduğunu kaydeden Oğulcan, en kısa sürede yüzmeyi tam anlamıyla öğreneceğini aktardı.



Çamlık Gençlik Merkezinden Batın Yıldız ise, "Buradaki ortam çok güzel. Arkadaşlarımızla bir aradayız. Hem spor yapıyoruz hem de eğleniyoruz. Bence tüm Altındağlı çocuklar buraya gelmeli. Hocalarımız hep yanımızda. Bu sayede annelerimizin ve babalarımızın gözü arkada kalmıyor" diye konuştu. - ANKARA