Altındağ'da Büyük Dönüşümün Başarı Hikayesi
Altındağ Belediyesi, 2016 yılını dev projelerle ve umut vaat eden çalışmalarla tamamladı.
Altındağ Belediyesi, 2016 yılını dev projelerle ve umut vaat eden çalışmalarla tamamladı. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, "2016'yı da yüzümüzün akıyla tamamladık. Gelecek nesillerin mutluluğu için çalışıyoruz. El ele verdik ve güçlü bir Altındağ'ı inşa ettik. Güçlü Altındağ için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.
Her yıl Nisan ayında, bir önceki yılın çalışmalarını gözler önüne seren Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, 2016 yılında yapılanları da yine etkileyici bir sunumla kamuoyu ile paylaştı. Sahneye ellerinde Türk Bayraklı çocuklarla çıkan Başkan Tiryaki, sunumdan önce konuşmasına, 1990 yılındaki Kaymakamlık yıllığına yazdığı İsmet Özel'in 'Esenlik Bildirisi' şiirini okuyarak başladı. Büyük alkış alan Tiryaki, dev yatırımlarla başkentin kalbinde büyük bir dönüşümün gerçekleştirildiğini belirterek, "Türkiye'de dikkat çeken bir sistem ve model uyguladık. Tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıktık. Altındağ'ı yaşanabilir bir yer haline getirdik. Hedefimiz, Altındağ'ı sadece Türkiye'nin değil dünyanın da dikkatini çeken bir cazibe merkezi haline getirmek ve turizmde dünya markası yapmak" ifadelerini kullandı.
Uyguladıkları 'değişim yönetim modelini' anlatan Başkan Tiryaki, "1900'lerde Cumhuriyeti kuranların yaşadığı yerdir Altındağ. Ancak 1950'ler 1960'lardan sonra ne yazık ki kaderine terk edilmiş bir Altındağ manzarası ile karşılaşıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk yıllarda Altındağ'ın darboğazlarını aşmak için yapılması gerekenleri analiz ettik. Yeni bir sisteme ihtiyaç vardı. Belediyenin baştan aşağı yeniden yapılandırılması gerekiyordu. Bu nedenle de 'değişim yönetim modeli'ni uygulayarak hem Belediye hem de Altındağ ve Altındağlılar için fiziki ve sosyal dönüşümü başlattık. O süreçten bugüne Altındağ'da çok şey değişti. Bizim bile hayal etmediğimiz kadar çok değişti. Altındağlılarla el ele verdik ve güçlü bir Altındağ inşa ettik" dedi.
Yerel yönetimlerin her geçen daha da güçlendiğine dikkat çeken Başkan Tiryaki, "Kamu hizmetlerinin çok önemli bir kısmı önümüzdeki süreçte yerel yönetimler eliyle yürütülecek. O nedenle kurumsallaşmış, iyi yönetilen, para ve insan kaynağını doğru kullanan, vakti çok iyi değerlendiren yerel yönetimlere ihtiyaç var. Biz hiçbir kurum, kuruluş veya firmaya borcu olmayan, hiçbir kurum kuruluştan da borç almayan bir belediye oluşturduk. Belediye gelirlerimizi arttırdık, 2016 yılında 245 milyon 817 bin liralık gelire sahip, büyük yatırımlara imza atan güçlü bir belediye haline geldik. Altındağ Belediyesi hiç borcu olmayan hatta bütçe fazlası veren, bütçesinin yarısını reel yatırıma harcayan bir belediye haline geldi" açıklamasında bulundu.
"Üzerinde büyük bir hassasiyet ve özenle çalıştığımız en önemli işimiz imar çalışmaları oldu. Altındağ'ın mülkiyet sorununu farklı bir sistemle çözerek, ilçenin önündeki çok önemli bir problemli kaldırdık" diyen Başkan Tiryaki, 2005 yılından bugüne 42 binden fazla gecekondu yıkımı gerçekleştirdiklerini söyledi. Yıkım çalışmalarının detaylarını özetleyen Başkan Tiryaki, "Önemli olan insanların belediyeye güvenmesi, biz bu güveni sağladığımız için bu dönüşümü gerçekleştirebildik" dedi.
Başkan Tiryaki, kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi. "Sadece 2016 yılında 3.000 civarında kaçak yapı yıktık. 22 kilometre yeni yol açtık. Altındağ'a büyük bulvarlar kazandırdık. Bugüne kadar açılan yol uzunluğu, 374 kilometreye ulaştı. 2016 yılında 800 inşaat ruhsatı verdik. Bugüne kadar 13 bin 468 kişi tapularına kavuştu. Ankara'nın ve Altındağ'ın en sorunlu bölgesi olan Çinçin tarih oldu. Çinçin'den Gültepe Mahallesi'ne uzanan bir başarı hikayesi yazdık. Çinçin 4. etapta konut çalışmalarımız başladı. 2016 yılında Çinçin'e bir yüzme havuzu ve kadın kültür merkezi kazandırdık. Yine Çinçin'e bir anaokulu yaptık. Park çalışmalarına özel önem verdik. Yeşil bir Altındağ için toplamda 45 büyük parkı Altındağ'a kazandırdık. 2016'da 6 yeni cami yaparak, yaptığımız camilerin sayısını 11'e çıkardık. 25 farklı mahallede hizmete açtığımız Kadın Eğitim Kültür Merkezlerimizde 55 bin kadın eğitime devam ediyor. Buralar adeta bir okul. 2016 yılında 25 kurumla iş birliği yapılarak, 200'den fazla gönüllü hocalarla 315 seminer verildi. Altındağlı kadınlar aldıkları eğitim ve seminerler sonrasında iş sahibi olmaya başladılar, kendi iş yerlerini açtılar ve ekonomik bağımsızlıklarına kavuştular. Eğitim çalışmalarımızın bir parçası olarak kadınlarımızı ücretsiz olarak devlet tiyatrolarına, sinemaya götürüyoruz. Ankara içi ve Ankara dışı geziler düzenleyerek sosyalleşmelerini sağlıyoruz. Kültür gezilerini çok önemsiyoruz. Bu geziler turistik gezi değil. Vatandaşlarımız tarihimizi yerinde görerek öğrensin istiyoruz."
Tiryaki, Ankara'ya kazandırdıkları Altınköy Açık Hava Müzesinin 2016 yılında genişletildiğini de aktardı. Ankara'nın merkezinde doğal, samimi, nefes alınan bir köy ortamının oluşturulduğuna dikkati çeken Tiryaki, "Türkiye'nin her yerinden hatta Avrupa'dan çok sayıda yerli ve yabancı misafir ağırlıyoruz. Şehirde yaşayan çocuklarımız bugün ne yazık ki sütün fabrikada yapıldığını zannediyor, tavuğu, koyunu tanımıyor. Gelecek nesillerimize köy yaşamını anlatmak için de önemli bir merkez oldu. 2016 yılında Altınköy içerisinde 5 adet butik otel yaptık. İnşallah yakında açacağız. Yine Altınköy içinde büyük bir at maneji ve ahırı yaptık. Çok yakında onu da açacağız. Yavrularımız gelip burada ata binebilecek" dedi.
"2017'de de çalışmaya devam"
Sunumun sonunda 2017 projelerini de anlatan Başkan Tiryaki, bu yıl Altındağ'a 112 Acil servis istasyonları kuracaklarını söyledi ve diğer projeler hakkında da kısa bilgi verdi. Altındağ'a bu yıl 6 tane daha yeni parkın yapılacağını belirten Tiryaki, "Yeşil alanları çok önemsiyorum. Yarınlarda bu büyük parkların Altındağ'a nefes aldıracak mekanlar olacağına inanıyorum. Altındağ'a 2017'de yeni okullar yapacağız. 2 kütüphane yapacağız. 4 mahalleye daha aile sağlığı merkezi kazandıracağız ve 3 adet cami yapacağız. Ali Ersoy Mahallesi'ne buz pateni tesisi, 3 mahallemize de spor tesisleri yapacağız" diye konuştu.
Erol Kaya: "Çalışmaları yapmak kadar anlatmak da önemli"
Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin ardından konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya da, Altındağ Belediyesi'nin özellikle kültür, sanat ve sosyal alanda yaptığı çalışmaların çok kıymetli olduğunu belirtti. Erol Kaya, belediyecilikte yapılan çalışmalar kadar bu çalışmaları halka anlatmanın da önemine vurgu yaparak, "Kim bu ülkeye bir çivi çakıyorsa, ona mutlaka sahip çıkalım. Altındağ'daki hem fiziksel hem zihinsel dönüşüm çok kıymetli" dedi.
Altındağ Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, TBMM Eski Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Sayıştay Başkan Yardımcısı Fikret Güler, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Tekinarslan, RTÜK Üyesi Nurullah Öztürk, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca ile pek çok üst düzey bürokrat ve eski dönem milletvekilleri, valiler ve siyasiler de katıldı. - ANKARA