Tiyatro Terminal, çağdaş tiyatronun en önemli yazarlarından Roland Schimmelpfennig'in sıradışı oyunu Altın Ejderha'yı sahneye taşıyor.



"Bir kez değişebilseydik rollerimizi..."



Yazan: Roland Schimmelpfennig



Çeviren: Sibel Arslan Yeşilay



Yöneten: İbrahim Güngör



Yön.Yrd.: Gizem Elif Asil



Dramaturgi: Selda Uzunkaya



Dekor-Kostüm Tasarım: Feyza Tatar



Işık Tasarım-Uygulama: Hasan Bayrakçı



Afiş Tasarım: Alpgiray Kelem



Teknik Sorumlu: Öncel İnanlı



Asistanlar: Kıvanç Cangül, Zeki Kadıoğlu



Oynayanlar: Batuhan Köksal, Jülide Derya, Pervin Güner Aygün/Jülide Kara, Atila Acar, Orkun Kocabıyıkoğlu