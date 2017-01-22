Tiyatro Terminal, çağdaş tiyatronun en önemli yazarlarından Roland Schimmelpfennig'in sıradışı oyunu Altın Ejderha'yı sahneye taşıyor.
"Bir kez değişebilseydik rollerimizi..."
Yazan: Roland Schimmelpfennig
Çeviren: Sibel Arslan Yeşilay
Yöneten: İbrahim Güngör
Yön.Yrd.: Gizem Elif Asil
Dramaturgi: Selda Uzunkaya
Dekor-Kostüm Tasarım: Feyza Tatar
Işık Tasarım-Uygulama: Hasan Bayrakçı
Afiş Tasarım: Alpgiray Kelem
Teknik Sorumlu: Öncel İnanlı
Asistanlar: Kıvanç Cangül, Zeki Kadıoğlu
Oynayanlar: Batuhan Köksal, Jülide Derya, Pervin Güner Aygün/Jülide Kara, Atila Acar, Orkun Kocabıyıkoğlu
Kaynak: Etkinlik.io