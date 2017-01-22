Altın Ejderha

Tiyatro Terminal, çağdaş tiyatronun en önemli yazarlarından Roland Schimmelpfennig'in sıradışı oyunu Altın Ejderha'yı sahneye taşıyor.

Altın Ejderha

Tiyatro Terminal, çağdaş tiyatronun en önemli yazarlarından Roland Schimmelpfennig'in sıradışı oyunu Altın Ejderha'yı sahneye taşıyor.

"Bir kez değişebilseydik rollerimizi..."

Yazan: Roland Schimmelpfennig

Çeviren: Sibel Arslan Yeşilay

Yöneten: İbrahim Güngör

Yön.Yrd.: Gizem Elif Asil

Dramaturgi: Selda Uzunkaya

Dekor-Kostüm Tasarım: Feyza Tatar

Işık Tasarım-Uygulama: Hasan Bayrakçı

Afiş Tasarım: Alpgiray Kelem

Teknik Sorumlu: Öncel İnanlı

Asistanlar: Kıvanç Cangül, Zeki Kadıoğlu

Oynayanlar: Batuhan Köksal, Jülide Derya, Pervin Güner Aygün/Jülide Kara, Atila Acar, Orkun Kocabıyıkoğlu

Kaynak: Etkinlik.io

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