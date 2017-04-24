Altın 7 Haftanın En Büyük Düşüşünü Yaşadı

Altın fiyatları, Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun ardından, merkezin adayı büyüme odaklı Emmanuel Macron'un seçimlerin ikinci turunu kazanacağı ve bunun sonucu Euro Bölgesi'ne en önemli ekonomilerden birinden gelebilecek tehdidin ortadan kalkacağı beklentilerinin güçlenmesinin ardından, yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesi ile birlikte, yedi haftayı aşkın sürenin en büyük düşüşünü gerçekleştirdi.

2 MART'TAN BU YANA EN SERT DÜŞÜŞ

Altının onsu yüzde 1.5 ile 2 Mart'tan bu yana en sert düşüşünü göstererek ons başına 1,265.51 dolara kadar indikten sonra 1,275.64 dolara geldi. Altın, yen ile birlikte düşerken, euro güçlü yükseldi.

Altın, Macron ve aşırı sağın adayı Marine Le Pen'in ilk turu kazanması, anketlere göre, 7 Mayıs'taki ikinci turu Macron'un rahat bir şekilde kazanacağını işret etmesi sonrası, bu yılki kazancını yüzde 11'e daralttı.

ÇEYREK 246 LİRA, CUMHURİYET BİN 4 LİRA

İç piyasada da altında düşüş görülüyor. Geçen hafta 150 liranın üzerinde seyreden altının gram fiyatı 147,53 lira seviyesine geriledi. Çeyrek altın 246,20 liradan, Cumhuriyet altını bin 4 liradan alıcı buluyor.