Altay Başkanından Altınordu Başkanına Kınama

ALTAY Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, bugün U19 Gençlik Gelişim Ligi'nde oynanan Altınordu-Altay maçı sonrası Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın, Altay altyapısında oynayan Ömer Yılmaz'a yumruk atarak haddini aştığını dile getirdi.



Altay Başkanı ÖzgürEkmekçioğlu, kulübün resmi internet sitesinden, Özkan için, "Kirli ellerini futboldan çek" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Seyit Mehmet Özkan bugün Torbalı Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan U19 müsabakası bitiminde akıl almaz bir terbiyesizliğe imza atmıştır. Özkan, Altınordu'nun 5-3 kazandığı maç sonrası velisiyle birlikte evine dönmekte olan sporcumuz Ömer Yılmaz'a saldırarak yumruklamıştır" dedi. Ekmekçioğlu, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Yıllardır genç sporcular ve antrenörlere eziyet derecesinde davranışlar sergilediği kulağımıza gelen, ancak İzmir'in güzide kulübü Altınordu'nun bir ferdi olduğu için doğruluğuna ihtimal vermediğimiz S. Mehmet Özkan, ne yazık ki bu söylentilerin gerçek olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu yetiştirmek gençlere el kaldırarak gerçekleşmez. Sakat mantalitelere sahip, siz ve benzer zihniyetteki yöneticilerin hiçbir genç sporcuya şiddet uygulama hak ve haddi yoktur.



Atılan yumruk, genç sporcumuzu hedef aldığı kadar Altay Spor Kulübü'nü de hedef almıştır ve affedilemez. Kendinizi Türk spor camiasının üzerinde görerek yaptığınız barbarlık Büyük Altay'a sökmez! İnsan olmanın erdemini hatırlayacağınız güne dek, spor tarihinin en karanlık sayfalarında yer alacağınızı belirtmek isteriz. Türk sporu ve insanlık erdeminin ayaklar altına alınıp tarafınızca ezilmemesi adınag genç sporcumuz namına gerekli her türlü hukuki işlemin tarafımızca başlatılacağını, Büyük Altay camiasının her ferdinin hukukunun mağduriyetler karşısında korunacağını beyan ederiz." - İzmir