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Alo Karımla Evleniyorum

Alo Karımla Evleniyorum

Birinci Peron Tiyatro, bu sezon Ephraim Kishon'un ünlü iki perdelik komedisi Alo Karımla Evleniyorum'u 12 Ocak'ta Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sahneliyor.

Alo Karımla Evleniyorum

Birinci Peron Tiyatro, bu sezon Ephraim Kishon'un ünlü iki perdelik komedisi Alo Karımla Evleniyorum'u 12 Ocak'ta Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sahneliyor.

Karı-koca arasındaki ilişkileri felsefi ve sosyolojik açıdan ele alan komedide, Kibutz'da tanışıp evlenen bir çiftin trajikomik durumları anlatılıyor.

Yazan: Ephraim Kishon

Yönetmen: Sedat Demirsoy

Yönetmen yardımcısı: Esin Kartaloğlu

Işık: Çetin Atay

Teknik: Umut Özbay

Oynayanlar: Zafer Gökçek, Gonca Özkan, Nursen Cin Akçay, Orhan Akçay

Kaynak: Etkinlik.io

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