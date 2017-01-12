Birinci Peron Tiyatro, bu sezon Ephraim Kishon'un ünlü iki perdelik komedisi Alo Karımla Evleniyorum'u 12 Ocak'ta Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sahneliyor.



Karı-koca arasındaki ilişkileri felsefi ve sosyolojik açıdan ele alan komedide, Kibutz'da tanışıp evlenen bir çiftin trajikomik durumları anlatılıyor.



Yazan: Ephraim Kishon



Yönetmen: Sedat Demirsoy



Yönetmen yardımcısı: Esin Kartaloğlu



Işık: Çetin Atay



Teknik: Umut Özbay



Oynayanlar: Zafer Gökçek, Gonca Özkan, Nursen Cin Akçay, Orhan Akçay