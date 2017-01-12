Birinci Peron Tiyatro, bu sezon Ephraim Kishon'un ünlü iki perdelik komedisi Alo Karımla Evleniyorum'u 12 Ocak'ta Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sahneliyor.
Karı-koca arasındaki ilişkileri felsefi ve sosyolojik açıdan ele alan komedide, Kibutz'da tanışıp evlenen bir çiftin trajikomik durumları anlatılıyor.
Yazan: Ephraim Kishon
Yönetmen: Sedat Demirsoy
Yönetmen yardımcısı: Esin Kartaloğlu
Işık: Çetin Atay
Teknik: Umut Özbay
Oynayanlar: Zafer Gökçek, Gonca Özkan, Nursen Cin Akçay, Orhan Akçay
Kaynak: Etkinlik.io