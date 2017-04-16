Almanya'da Konut Hırsızlığı Arttı

Almanya'da konut hırsızlığında artış yaşanıyor. Polis kayıtlarına yansıyan konut hırsızlığı vakaların sayısı 150 bine ulaştı. Almanya'da ortalama her gün 400 civarında ev soygunu yaşanıyor. En çok kırsızlık vakası Kuzey Ren Vestfalya ve Baden Württemberg eyaletlerinde cereyan ediyor. Zararın yarım milyar Euro'yu geçmesiyle, polis teşkilatları halkı şimdiden uyardı. İlkbahar ve yaz mevsiminde giderek artan ev hırsızlığına karşı polis teşkilatları ev sahiplerini kapı ve camlarını güvenli bir şekilde kapatmaları ve sigorta yapmalarını istedi. Hırsızların soygunlarda en çok tornavida, levye kullandığı öğrenildi. Almanya'da yaşayan ve hırsızlığa karşı önlem almak isteyenler bulundukları polis merkezlerinden ücretsiz bilgi ve broşürlerden faydalanabilirler. - Stuttgart