MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde yaşayan, 1979 yapımı 'Almanya Acı Vatan' filminin senaristi Zehra Tan, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Tan, kentte son yolculuğuna uğurlandı.
1979 Yılında o zamanki Doğu Almanya'nın başkenti Berlin'de çekilen, Hülya Koçyiğit'in başrolünü oynadığı, 'Almanya Acı Vatan' filminin senaristi olan 67 yaşındaki Zehra Tan, Kemer Mahallesi'nde yaşadığı evde dün (pazar) kalp krizinden yaşamını yitirdi. Aynı zamanda heykeltıraş olan Tan için, bugün ikindide Hamidiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Salihli Belediyesi Bizim Ev Sosyal Tesisleri Kurucu Müdürü Zehra Tan için düzenlenen cenaze törenine; Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Salihli Belediyesi eksi Başkanı CHP'li Mustafa Uğur Okay ile yakınları ve dostları katıldı. Tan, kılınan cenaze namazının ardından Kemer Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
- Manisa
Almanya Acı Vatan' Filminin Senaristi Kalbine Yenildi
MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde yaşayan, 1979 yapımı 'Almanya Acı Vatan' filminin senaristi Zehra Tan, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde yaşayan, 1979 yapımı 'Almanya Acı Vatan' filminin senaristi Zehra Tan, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Tan, kentte son yolculuğuna uğurlandı.