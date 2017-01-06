Ali Özkan: "Eğitime Olan Desteğimiz Sürecek"

Gıyasettin Bingöl, Karacabey'de yürüttükleri çalışmalarda, kendilerine gösterdikleri yakın ilgi için Başkan Ali Özkan'a teşekkür ve minnettarlığını sunarken, Başkan Ali Özkan da Bingöl'ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Eğitim Camiamıza Başarılar Diliyorum

Son dönemde Karacabey'in tüm yönleri ile çarpıcı bir şekilde geliştiğini belirterek; sosyal, ekonomik, kültürel ve sportif konularda alınan başarıların da tüm Bursa'nın haklı takdirini kazandığına vurgu yapan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan; "Başta eğitim kurumları olmak üzere, tüm eğitim kurumlarının yanında olmayı ve eğitime destek vermeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Geleceğimizin teminatı olan genç nesillerin, tüm yönlerden donanımlı olması adına yürürlüğe koyduğumuz projeler, önümüzdeki dönemde de ses getirecek. Bu sebeple, kutsal bir görev yerine getiren eğitim camiamıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

