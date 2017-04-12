Alevlere Teslim Olan İki Katlı Ev Küle Döndü

Alevlere teslim olan iki katlı ev küle döndü



DÜZCE - Düzce'nin Cumayeri ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmazken büyük maddi hasar meydana geldi.

Alınan bigilere göre Cumayeri ilçesi Yaka Mahallesinde akşam saatlerinde Hüseyin Sel'e ait iki katlı ahşap evde henüz nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangına Cumayeri ve çevre ilçe belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahelesi sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken büyük maddi hasar meydana geldi. Emniyet ekipleri yangının çıkışı ile ilgili olarak inceleme başlattı.

(AOÇ-AY)