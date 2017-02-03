Alaplı'da Şehitler İçin Mevlit

AK Parti Alaplı Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından şehitler için mevlit okutuldu.
Bir düğün salonunda düzenlenen programa AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Alaplı Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Yavuz, TSO Başkanı Recep Ocak, Şoförler Odası Başkanı Kemal Çam, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Uysal, Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu, İlçe Müftüsü Mehmet Bektaş, Esnaf Sanatkar Odası Başkanı Muharrem Gelgeç, Zonguldak İl Gençlik Kolları Başkanı Burhan Onuk, Alaplı Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Yaman, Ereğli, Devrek, Gökçebey ,Kozlu, Çaycuma, Kilimli Ak Parti Gençlik Kolları Başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.
Programda konuşan Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Yaman,"Özellikle bu vatan için, bayrak için, ezan için namusumuz için gözünü kırpmadan canını seve seve veren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Aynı zamanda bu uğurda gazi olanlara Allah'tan şifa diler sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da sıklıkla dile getirdiği gibi ben buradan bütün dünyaya ve vatan hainlerine şunu söylemek istiyorum. Başaramayacaksınız, ülkemizi parçalayamayacaksınız, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, bu ülkeye bizlere diz çöktüremeyeceksiniz."dedi.
'Türkiye'nin büyümesine hazmedemiyorlar'
AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu' da, 17-25 tarihleri arasında Türkiye'de bir sivil darbe yapılmak istendiğini belirterek, "Birileri Türkiye'nin büyümesini hazmedemiyor. İstiyorlar ki ne ölsün, ölüsü bir işe yaramaz dirisini kullanırız. Yine boş durmadılar 17-25 aralık hadiselerini tezgahlamak suretiyle Türkiye de bir sivil darbe girişimine teşebbüs ettiler. Amaçları yolsuzluk var teziydi. Mücadelelerine devam ettiler hiç kimse bunların masum halkın üstüne tankla, topla silahla saldıracaklarını hesap etmemişti. Parasını vatandaşın verdiği silahların namlusunu vatandaşa çevirerek darbe yapma teşebbüsünde bulundular. Yalnız tek başına yapmadılar. Küresel güçler işin içindeydi. Küresel sermaye işin başından itibaren içerisindeydi. ve bunların yerli işbirlikçileri işin içindeydi. Ama halkımızın cesur duruşu, hükumetimizin kararlılığı ve Cumhurbaşkanımızın dik ve net duruşuyla insanları alanlara davet etmesiyle bu zihniyet başarılı olamadı." diye konuştu.
Konuşmaların adından, Mevlid-i Şerif okunarak dua yapıldı. - ZONGULDAK
Alaplı'da Şehitler İçin Mevlit
AK Parti Alaplı Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından şehitler için mevlit okutuldu.
AK Parti Alaplı Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından şehitler için mevlit okutuldu.