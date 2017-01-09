Alaçatı'ya Kar Yağdı

İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'ne kar yağdı.



Hava sıcaklığının en yüksek 4 derece ölçüldüğü Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi'nde öğleden sonra kar yağışı başladı.



İzmir-Çeşme Otoyolu da beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Araçlarında kar lastiği bulunmayan sürücüler, zor anlar yaşadı.



Polis ekipleri, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı. Karayolları ekipleri de tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.



Vatandaşlardan Ali Kaydak, aracının kaydığını belirterek, "Çeşme'de kar görmediğimiz için aniden yakalandık. İnşallah Çeşme'ye ulaşırız." diye konuştu.



Karaburun'da okullar tatil edildi



Öte yandan, Karaburun ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın okullarda eğitim öğretime ara verildi.



Karaburun-Çeşme karayolunda da trafiğin kontrollü sağlandığı bildirildi.