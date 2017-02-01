- AK Parti MYK Toplantısı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay'ın açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Aktay: "Bu Karar, Anayasayı Değiştirme Kararı Değildir, Anayasa Değişikliğini Halkoyuna Sunma...
- AK Parti MYK Toplantısı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay'ın açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
- AK Parti MYK Toplantısı