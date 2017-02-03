Aksaray'daki Yeni Hastane İçin 25 Milyonluk Ödenek Ayrıldı

Aksaray'da inşaatı devam eden 400 yataklı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tıbbi cihaz alımı ve tefrişatında kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığınca 25 milyon ödenek ayrıldı.



İnşaatı devam eden Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi için planlanan tıbbi cihazların alımı ve tefrişatı için, Sağlık Bakanlığı 25 milyon lira ödenek ayırdı. Aksaray Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nin kullanması için ayrılan 25 milyon lira ödeneğin, 21 milyon lirası yeni hastane ve mevcut hastanesi için planlanan tıbbi cihazların alımı için ayrılırken, 4 milyon lirası ise hastanenin tefrişatı için harcanacak.



2016 yılında Aksaray Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan Afiliasyon anlaşması sonrasında, Aksaray Devlet Hastanesi A2 sınıfından, A1 sınıfına yükseltilerek sınıf atlarken, hastanenin adı da Aksaray Üniversitesi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değiştirilmişti. Aksaray Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Himmet Durgut, inşaatı devam eden ve 2017 yılı içinde tamamlanması planlanan yeni hastane için Sağlık Bakanlığınca toplam 25 milyon lira ödenek ayrıldığını ifade ederek, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ başta olmak üzere AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz'e, Aksaray Milletvekilleri Mustafa Serdengeçti ve Cengiz Aydoğdu'ya, Aksaray Valisi Aykut Pekmez'e ve emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür etti. Genel Sekreter Durgut, "Yeni hastanemiz ve mevcut hastanemiz için tıbbi cihaz planlaması yaptık. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Hizmet Alımları Planlama Daire Başkanı Umut Doğan başkanlığında, Aksaray Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Daire Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Korkmaz, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Uzm. Dr. Cengizhan Kılıçaslan ve Hastane İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Murat Tuğrul Metin'in katılımı ile planlama sonrasında gerçekleştirilen toplantıda, tıbbi cihazlar için 21 milyon ödenek, 4 milyon lirada yeni hastanenin tefrişatında kullanılmak için toplamda 25 milyon lira Aksaray Kamu Hastaneleri Birliği için ayrıldı" dedi.



Otel konforunda hastane



Aksaray Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Himmet Durgut, 400 yataklı yeni hastanenin alınacak tıbbi cihazlar ve sunulan sağlık hizmetleri ile otel konforunda bir hastane olacağını söyledi. Genel Sekreter Durgut, "İnşaatı devam eden ve 64 bin m alan üzerine kurulanan yeni Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi, planlanan ve alınacak olan tıbbi cihazlar ile Aksaray ve bölgesine daha kaliteli sağlık hizmeti verecektir. Hasta odaları, otoparkı, yeşil alanı, helikopter pisti ile 5 yıldızlı otel konforunda hizmet verecektir. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi, çeşitli illere sevk eden bir sağlık kuruluşu değil, İç Anadolu bölgesinden sevk alan bir hastane olacaktır. Planlamamız ve çalışmalarımız bu yöndedir" dedi. - AKSARAY