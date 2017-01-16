Aksaray'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Musa Karaağaç (51) idaresindeki 59 YD 348 plakalı hafif ticari araç, Aksaray-Adana karayolunun 10. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile Eda Çığdır (18), Ayberk (8), Azime (42) ve Halil Karaağaç (21) yaralandı.
Ambulanslarla Aksaray Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Aksaray'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Yaralı
Aksaray'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Aksaray'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
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