Aksaray'da 81 Bin 319 Öğrenci Karne Aldı

Aksaray'da 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle 81 bin 319 öğrenci karnelerini alarak tatile çıktı.



2016-2017 Eğitim öğretim yılı sömestr tatili başladı. Aksaray'da toplam 467 okulda 81 Bin 319 öğrenci, 522 idareci ve 4 Bin 672 öğretmen 2016-2017 Eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamladı. 15 Temmuz Ortaokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene, Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkan Vekili Süleyman Canbulut, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve okul idareciler katıldı.



Öğrencilerin 4 ay boyunca yorucu ve zorlu bir dönem geçirdiklerini söyleyen Vali Pekmez, "Kar yağmasını beklemeden 15 gün tatile çıkmış olacaksınız. Tatil için karı bekleyeme gerek yok. 15 gün boyuna en büyük hakkınız dinlenmek ama dinlenmenin yanında ikinci döneme de hazır olarak gelmeniz de önemli. İkinci döneme hazır olmanız içinde günün bir kısmını kitap okuyarak geçirmeniz çok önemli. Kitap okumanın yanında hobilerinizi, sportif faaliyetlerinizi yapmanız ikinci döneme daha iyi başlamak için önemli diye düşünüyorum. Tek yapmamanız gereken bilgisayar başına kapanıp, bütün günü odanızda, bilgisayarda oyun oynayarak geçirmemeniz lazım. İlimizin birçok tarihi ve kültürel yerleri var. Türbe, müzelerimiz var. Bu 15 tatilde de oraları gezerek geçirmenizde fayda olacak diye düşünüyorum. Hem devletimiz, hem öğretmenleriniz hem de bizler sizlerin daha iyi eğitim almanız için tüm imkanları seferber ediyor. Sizlere de düşün derslerinize iyi çalışarak ileride iyi bir meslek sahibi olarak daha da önemlisi iyi insan olarak bu ülkeye hizmet etmenizdir. Hepinizi tebrik ediyorum" dedi.



Konuşmaların ardından Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkan Vekili Süleyman Canbulut, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal tarafından öğrencilere karne ve hediyeleri takdim edildi. - AKSARAY