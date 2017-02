'''Aklımdan Geçenler'' Sergisi

Her ay düzenlediği sergilerle İzmir'in sanat hayatına katkı sağlayan, usta sanatçılarla sanatseverleri bir araya getiren Selçuk Yaşar Sanat Galerisi, usta grafik sanatçısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nu ağırlıyor.

Sanatçının 42 eserini sanatseverlerle buluşturan Galeri'nin açılışına, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Cemali Dinçer, Bornova Belediye Başkan Vekili Mustafa Akkaya, Yaşar Topluluğu yöneticileri İzmir iş ve sanat dünyasından çok sayıda sanatsever katıldı.

Gürbüz Doğan Ekşioğlu'' Sanatçı, farklı duyguları ortaya çıkaran, üretim yapan ve yenilikleri takip eden insandır. ''The New Yorker Dergisi'' için yaptığım çalışmalar bana çok şey kattı. Yurtdışına açılmamda destek oldu'' dedi. Ekşioğlu, resimlerinde kullandığı şemsiye temasının ise Karadeniz iklimi, Ordu'nun yağmurlarından esinlenerek ortaya çıktığını söyledi.

"The New Yorker"a kapak tasarlayan yüz elli grafik sanatçısından biri ve içlerinde tek Türk olan, yeteneğe ve yeteneğin eğitimle desteklenmesi gerektiğine inanan Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun son dönemlerde yapmış olduğu mizah ve felsefe kavramlarının yer alacağı birbirinden güzel 42 eseri 25 Şubat 2017 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Gürbüz Doğan EKŞİOĞLU Kimdir?

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde doğdu. 2 yıl İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde okuduktan sonra 1975-1979 yılları arasında Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Grafik Sanatlar Bölümü'nde(Marmara Üniversitesi) okudu ve buradan mezun oldu. 1980 yılında reklam ajansında tasarımcı olarak çalıştı. 1981 yılında Temel Sanat Eğitimi dersi asistanı oldu. 1992 yılında sanatta yeterlilik aldı. "Yardımcı Doçent" kadrosuna atandı.

Sanatçı, biri yurt dışında(New York) olmak üzere çok sayıda kişisel sergi açtı, birçok ulusal ve uluslararası grup sergilerinde yer aldı. 29 kişisel sergi açan, cok sayıda kültürel sergi ve grup sergilerinde yer alan sanatçının 45 ulusal, 27 uluslararası olmak üzere 72 ödülü bulunmaktadır. Dünyanın en önemli dergilerinden biri olan The New Yorker dergisinde 7, Forbes dergisinde 1 defa kapak çalışmaları yayınlanan Ekşioğlu'nun çalışmaları Türkiye dışında 19 farklı ülkede yayınlanmıştır. Sanatçının illüstrasyonları New York Times Gazetesi'nin eki olan Book Review Dergisi'nde, Atlantic Monthly Dergisi'nde yer almış, 2 adet çalışması da kartpostal olarak UNICEF tarafından basılarak satışa sunulmuştur.

2006 yılında Yeditepe Üniversitesi, Grafik Tasarım Bölümü öğretim kadrosunda görev almaya başlayan Gürbüz Doğan Ekşioğlu, halen aynı kurumda yardımcı doçent olarak görev yapmakta ve sanat çalışmalarını İstanbul'da kendi atölyesinde sürdürmektedir.