Televizyonlarda bir çok kanalda akıllı ev sistemleri ile ilgili reklamlar görüyoruz. Peki akıllı ev sistemleri güvenli mi? Bu sorunun cevabını akıllı ev sistemleri güvenli değil olacak bize sorarsanız peki ya akıllı ev sistemleri neden güvenli değil gelin size madde açıklayalım.







Özel alan ihlali:



Oturmuş olduğunuz ev size özel bir alandır hatta evinize dışarıdan yabancı birisi girdiğinde vereceğiniz tepkileri çoğu zaman düşünmüşsünüzdür. Dünya üzerinde teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi aynı zamanda siber saldırılarında artmasına neden oldu. Gelişmiş akıllı ev sistemleri yazılımlarının büyük bir çoğunluğu evinizin alarm sisteminden tutunda ısınma sisteminize kadar erişim sağlıyor. Düşünün ki oturmuş olduğunuz evden çıkıyorsunuz ve evinize geldiğinizde alarm sisteminiz devre dışı kalmış ve evinizin tüm ışıkları açık durumda. Bu durumun sizin tarafınızda yaratacağı endişe bile çoğu yasa dışı işler yapan kişi için bir eğlence kaynağı.



Akıllı ev sistemlerinin büyük bir çoğunluğu artık evinizde kullanmış olduğunuz internetinize bağlanarak kendisini güncelleyebiliyor. Bu da akıllı ev sistemlerinizi tamamen dışa açık bir duruma getiriyor. Akıllı ev sistemi geliştiren firmaların büyük bir çoğunluğunda bulunan yazılımcıların genel amacı yazılımı çalışır bir şekilde teslim etmek olduğu için çoğunlukla güvenlik açıklarını dikkate bile almıyorlar. Bu durum sonucunda evinizde kullanmış olduğunuz internet hattı üzerinden paket dinlemesi yaparak yasa dışı yollar kullanan insanlar güncelleme olarak kendi dosyalarını akıllı ev sisteminize gönderebilir.



Akıllı ev sistemlerinin diğer bir güvenlik açığı ise evinizdeki sistemleri yönetmek için kullanmış olduğunuz uygulama mağazalarından indirilen uygulamalar. Siz sadece uygulamayı indiriyorsunuz peki ya telefonunuza uygulamayı indirirken vermiş olduğunuz izinleri ve kullanım şartnamelerinde neler yazdığını biliyor musunuz? Telefonunuza indirmiş olduğunuz uygulamalar temelde yazılmış birer kod ve siz ekranda bir butona dokunduğunuzda arka planda o butonun kod parçacığını çalıştırıyorsunuz. Uygulamalar üzerinde bulunan güvenlik açıkları nedeniyle evinizdeki akıllı ev sisteminin kontrolü tamamen sizden çıkabilir bile.



Sonuç olarak akıllı ev sistemi alacağınız firmayı çok iyi araştırmalı ve kullanmış olduğu yazılımın güvenlik açıkları olup olmadığını detaylıca sorgulamalısınız aksi halde ödemiş olduğunuz para boşa gidebileceği gibi aynı zamanda özel hayatınız da tehlikeye girebilir.