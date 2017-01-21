Akhisar Belediyespor-Kayserispor Soyunma Odaları

AKHİSAR Belediyespor teknik direktörü Tolunay Kafkas, Kayserispor beraberliği sonrası alınan her puanın değerli olduğunu söyledi. Kafkas, "Bu tip maçların zorluk derecesinin yüksek olduğunu biliyorduk. Oyuna iyi başladık ve baskıyı iyi yaptık. İkinci yarıda oyundan düşünce orta sahaya takviye yaptık. Ligde en az gol yiyen, en az gol atan takımlardan biriyiz. Alınan her puanın değerli olduğunu biliyoruz. Önümüzde önemli bir kupa maçı var. Kupada da yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Kayserispor teknik direktörü Sergen Yalçın, Akhisar Belediyespor'la deplasmanda golsüz berabere kaldıkları maç sonrası, "Mücadele gücü yüksek bir maç oldu" dedi. Yalçın, "Maçın sonlarında çok geliş-gidişler vardı. İyi mücadele ettik. Pozisyonu daha fazla olan takım bizdik. Yeni bir takımız ve 2-3 maç sonra daha hazır hale geleceğiz. Hazır olma durumumuzu daha da erkene çekmek istiyoruz" diye konuştu. - Manisa