Akçakale'de 5 Günlük Bebek Bulundu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, yol kenarına bırakılmış 5 günlük bebek bulundu.

Akçakale'de 5 Günlük Bebek Bulundu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, yol kenarına bırakılmış 5 günlük bebek bulundu.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale-Şanlıurfa karayolu 10. kilometresinde yol kontrolü sırasında yolun kenarına bırakılmış bebek buldu.

Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürülen bebeğin, 5 günlük ve erkek olduğu belirlendi.

Jandarma ekipleri, bebeği bırakan kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

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