Akçakale'de 5 Günlük Bebek Bulundu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, yol kenarına bırakılmış 5 günlük bebek bulundu.



Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale-Şanlıurfa karayolu 10. kilometresinde yol kontrolü sırasında yolun kenarına bırakılmış bebek buldu.



Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürülen bebeğin, 5 günlük ve erkek olduğu belirlendi.



Jandarma ekipleri, bebeği bırakan kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlattı.