Bu yıl 35. kez düzenlenen yarışmada, jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Ahmet Kavas, Alp Şeker, Alper Raif İpek, Ayşe Meltem Yıldız, Bedia Ekiz, Berkay Tuncay, Egu Su Kısaoğlu / Utku Taşyürek, Leman Sevda Darıcıoğlu, Mehveş Leliç, Melih Gömeç, Murat Sezer, Mustafa Sevinç, Önder Bekel, Sidar Bakı, Tarık Ceddi'nin eserleri, 12 Nisan – 27 Mayıs 2017 tarihleri arasında Akbank Sanat'ta sergilenmeye hak kazandı.

"Güzelliğin Yavaş Oku/ Zamanın Şimşeği" temasını taşıyan Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi'nde yer alan 16 sanatçının eserleri fotoğraf, yağlıboya, video ve enstalasyon gibi farklı alanlardan oluşuyor.

40 yaş altındaki tüm T.C. vatandaşlarının katılımına açık olarak düzenlenen yarışmaya bu yıl 435 sanatçı başvurdu. Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, Resim ve Heykel Müzeleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gönül Nuhoğlu ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı'dan oluşan jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Alper Raif İpek, Egu Su Kısaoğlu/Utku Taşyürek, Melih Gömeç, Önder Bekel ve Tarık Ceddi birincilik ödülüne layık görüldü. Ödül kazanan sanatçılar, sergi açılışında düzenlenen törenle kamuoyuna açıklanarak, yarışmanın ödülü olan 30 bin TL'yi paylaştılar.

Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi'nin küratörü Hasan Bülent Kahraman serginin içeriği ile ilgili olarak, "Nietzsche güzellik konusunu değerlendirirken bir tanım getiriyor ve 'güzelliğin yavaş oku' diyordu. Aniden insanı vuran değil, onu yavaş yavaş saran bir güzelliğin daha üstün olduğunu düşünüyordu. Güzellik insana işlemeliydi. Bu güzelliğin rüyalarımıza sızacağından ve bizi bütünüyle ele geçireceğinden bahsediyordu. Kim bilir Netzsche'nin söyledikleri gerçekleşseydi, yavaş yavaş bizi saran bir güzellik hayatlarımızı örseydi, hayatın her anı, onu bir sis gibi saran bir güzellik bulutuyla, bir estetikle o güzellik tarafından ele geçirilmiş insanların yaratacağı dünya daha iyi bir dünya olacaktı. Estetiğin olmadığı bir dünya yıkımların, ölümün ve vahşetindir. Bunu biliyoruz. Ama yavaşça bizi saran değil, çok hızlı bir dünyada yaşıyoruz. Zaman bir şimşek gibi çakıp geçiyor. Haberleşme, yeni medyaların kullanımı, üretilen imgeler, yayılım, her şey bu şimşek hızında yaşanıyor. Bu hız, bu 'delirium' güzelliği yaratmaya ve onu yaşamaya engel teşkil edecek mi, etmeyecek mi-sorun bu! Bizi sarmayan, bize nüfuz etmeyen, bizi kuşatmayan bir güzellikse söz konusu olan, dünya da güzelden arınacak, soyutlanacak mı? Bu doğruysa eğer, hız bizi güzellikten arındıracaksa bu yok edişin yöntemi olacaktır. İnsanın bunu kabullenmesi olanaksız. İnsan kendisini güzelliğin içinden var eden bir yaratıktır. Ve güzel için direnmek bir erdemdir. Güzeli hızın içinde yaşamalıyız, eğer hız aşılamayan ufuk hattıysa. Bu sergi bu saptamanın nasıl doğurulacağını yöntemleştiriyor" dedi.