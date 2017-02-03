Akarca Mahallesi Muhtarlık Binası ve İmam Evi Yenilendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, merkez Mezitli ilçesine bağlı Akarca Mahallesi'nde atıl vaziyette kaderine terk edilen imam evi ve muhtarlık binasını yeniledi.



Mersin Büyükşehir Belediyesi, merkezde yürüttüğü çalışmaları kırsalda da hız kesmeden sürdürüyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Mezitli'nin Akarca Mahallesi'nde muhtar ve vatandaşların talepleri doğrultusunda, uzun yıllardır çatısı akan ve atıl vaziyette kaderine terk edilerek kullanıma kapanan imam evine el attı. Merkez Koordinasyon Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir hafta süren çalışması ile çatısı yenilenen ve bakım-onarım işlemlerinin ardından tamamı boyanan 3 odalı imam evi, mahalleye yeni atanan imam ve ailesine sıcak bir yuva oldu.



Öte yandan, Köy Konağı olarak kullanılan ve içerisinde taziye evi, sağlık ocağı ve atölye bulunan muhtarlık binası da yenilenerek vatandaşın hizmetine sunuldu. Mahalle merkezinde bulunmasına rağmen akan çatısı ve dökülen sıvaları nedeniyle çirkin bir görüntü oluşturan muhtarlık binası, Mersin İdmanyurdu'nun renkleri olan kırmızı-lacivert renklere boyandı.



Mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür eden Akarca Mahallesi Muhtarı Mehmet Uysal, "Büyükşehir Belediyesi'nin mahallemize yaptığı hizmetlerden çok memnunuz. Gerek MESKİ gerek Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı olsun, ne istersek yapılıyor ve ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Bir ay önce imam evi çok kötü durumdaydı. Talebimizi ilettik ve hemen gelip gereken çalışmaları yaptılar. Yine aynı şekilde muhtarlık binamızın da boyasını, kapısını, penceresini onarıp boyadılar. Büyükşehir Belediye Başkanımın Sayın Burhanettin Kocamaz'a teşekkür ederim. Akarca Mahallesi halkı da sayın başkanımızı takdir ediyor. İstediklerimiz yapılıyor. Gerek yeni içme suyu isale hattı işine mahallemizin de dahil edilmesi gerek ulaşımda toplu taşıma araçlarının her gün vaktinde gelip gidiyor olması gibi sayısız hizmet alıyoruz" dedi.



Mahalle esnafı Osman Öz ise 49 yıldır yaşadığı Akarca'da 2014 yılı ile birlikte önemli değişiklikler yapıldığını aktardı. Öz, "Muhtarlığımız, imam evimiz boyandı, köy içindeki yollarımız hep parke ve asfaltla döşendi. Ulaşım konusunda da neredeyse 24 saat araba çalışıyor. Sayın Kocamaz bu hizmetleri çok güzel yapıyor. Bundan iyisi de olmaz zaten. Genel olarak baktığımızda da aynı şekilde memnunuz. Büyükşehir'den umutlarımız yüksek. Daha ilk dönemde uzak demeden hizmet aldık. Yıllardır boya yapılmayan yerler bile yapıldı" şeklinde konuştu. - MERSİN