Ak Partili Mersinli Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı

AK Parti Manisa İl Başkanlığı görevine getirilen Berk Mersinli, 50 kişilik yönetim kurulu listesini açıkladı.



AK Parti Manisa İl Başkanlığı görevine getirilen Berk Mersinli, 50 kişilik yönetimini açıkladı. Yeni yönetimin Manisa'ya hayırlı olmasını temenni eden Mersinli, "İl yönetim kurulunu belirlemek üzere çalışmalara başlayarak, öncelikle yönetim kurulu için başvuruları aldık. Yönetim kurulunu belirleme aşamasında partimize birçok başvurular oldu. AK Parti'ye gönül verip gösterdikleri yoğun talepten dolayı başvuran herkese öncelikle çok teşekkür ederim. Yapmış olduğum çalışmalar sonucunda yönetim kurulunu oluşturup Genel Merkezimizin onayına sunarak, 50 kişilik İl Yönetim Kurulu üyelerimizi belirledim.



İl yönetim Kurulumuzun AK Parti camiasına, Manisa'mıza hayırlara ve güzel hizmetlere vesile olmasını temenni eder, başarılar dilerim. Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonrada hem Ak Parti camiasının hem de Manisa kamuoyunun desteklerini bekler 50 kişilik yönetim kurulu listemizi paylaşır, saygılarımı sunarım" dedi.



AK Partili Mersinli'nin listesi ise şu isimlerden oluşuyor: Adnan Şerbetçioğlu, Ahmet Emre Kurt, Ali Bankoğlu, Ataman Taydaş, Aygün Taşkıran, Aynil Yavaş, Bahadır Say, Belma Çağ, Burhan Öztürk, Bülent Bağcıbaşı, Cemal Sağ, Cemile Çiçek, Cüneyt Kamal, Dilşat Ulaş, Emrah Kurşun, Emrah Vardaroğlu, Engin Yüksel, Erol Doğan, Fatih Katıöz, Fatih Yılmaz, Gürkan Kızıltuğ, Güzin Pekiyi, Halenur Pekgürler, Hasan Ertekin, Hüseyin Boztaş, Hüseyin Işıkal, Kenan Karakurt, Mecit Aksoy, Mecit Osmanlı, Mehmet Özer, Mehmet Ali Kışla, Mehmet Emin Çipiloğlu, Murat Aydoğmuş Musa Özdemir, Müzeyyen Yoğurtçu, Nuri Ok, Ozan Erdem, Ömer Akar, Ömer Lale, Öner Gürsel, Özkan Satılmış, Saadet Şeranoğlu, Samet Doğuş, Selim Şarkdağ, Selman Alkış, Serkan Kızıl, Şemsettin Şahin, Şule Tunalı, Ziyaattin Oyit - MANİSA