DHKP-C'li Teröristin Üzerinden Suikast Silahı Çıktı

Tekirdağ'da yakalanan DHKP-C'li teröristin üzerinden glocak marka suikat çıktı.

SUİKAST SİLAHI BULUNDU

İstanbul'da cuma gecesi AK Parti İl Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü binalarına lavlı saldırıyı gerçekleştiren, cumartesi günü de Esenyurt'ta da polise ateş açan terörist olduğu iddiasıyla aranan DHKP/C'li terörist Şerif Turunç'un, üzerinden glock marka suikast silahının yanısıra, bir el bombası ve bir pusula ele geçirildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Şerif Turunç, sağlık kontrolünün ardından sorgusu için yeniden Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

BACAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI

Tekirdağ'da yakalanan DHKP/C'li Şerif Turunç'un operasyon sırasında polise direndiği ortaya çıktı. Gündoğdu Mahallesi'nde İstanbul ve Tekirdağ polisinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda polis ekiplerince sol bacağından vurularak etkisiz hale getirilen Turunç'un yakalandığı yere yaklaşık 1.5 kilometre uzaklığındaki Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü çevresinde keşif yaptığı iddia edildi.

VALİ ŞAHİN TEŞEKKÜR ETTİ

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Esenyurt'ta polis aracına yönelik saldırılarla ilgili olarak yakalanan teröristle ilgili tweet attı.

Şahin, "İl Emniyet Müdürlüğü ve Esenyurt İlçemizde polis aracı saldırısıyla ilişkisi olduğu değerlendirilen Ş.T. Tekirdağ'da yakalanmıştır. Başarıyla yürütülen operasyonda yoğun gayret ve emek sarfeden İstanbul ve Tekirdağ Emniyet görevlilerimize teşekkür ediyorum" dedi.