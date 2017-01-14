AK Parti Tepebaşı Gençlik Kolları Referanduma Hazır

AK Parti Tepebaşı İlçe Gençlik Kolları Danışma Meclisi Toplantısı, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halil Gıcır başkanlığında İl Binası Toplantı Salonunda yapıldı.



AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca'nın da katıldığı toplantı, gündeme ilişkin konuların görüşülmesi ile başladı. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından konuşan AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca, gençlere olan güvenlerinin tam olduğunu belirterek, "2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin mimarları ve uygulayıcıları geçler olacaktır" dedi.



AK Parti Tepebaşı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halil Gıcır da, AK Parti'nin kurucusu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman yanında olduklarını ifade ederek, "Tepebaşı İlçe Gençlik Kolları yaklaşan referanduma şimdiden hazır" diye konuştu. - ESKİŞEHİR