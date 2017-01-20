AK Parti Referanduma Hazırlanıyor

AK Parti Adıyaman teşkilatı Nisan ayında gerçekleştirilme ihtimali yüksek referandum için ilçe teşkilatlarıyla bir araya geliyor.



AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte AK Parti Tut İçe Başkanlığını ziyaret etti. Tut İlçe Başkanı Ahmet Öztürk ve parti teşkilatı ziyarette hazır bulundu. Parti teşkilatına seslenen İl Başkanı Abdurrahman Dimez, Anaya değişikliği ile ilgili referandumun ülkemiz için çok önemli olduğunu kaydetti.



Bu referandumun parti meselesi olmadığını vurgulayan Abdurrahman Dimez, "Vatandaş olarak, bir birey olarak bu işte hepimizin bir rolü var. Referandumda 'kendim bir oy verir gelirim' demeyin. Başta kendi ailemizden başlamak üzere etrafımızdaki herkese bu olayın önemini anlatmamız lazım. Allah nasip ederse 2023 ile ilgili birçok hedefimiz var. Bu hedefimizin gerçekleştirilmesi için Anayasa değişikliğinin, Cumhurbaşkanlığı sisteminin biran evvel hayata geçmesi lazım. Gördüğümüz kadarıyla kamuoyunun desteği var. Allah hepinizden bir kez daha razı olsun. 15 Temmuz'da güçlü bir iktidar, Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu olmasaydı, bizimde Suriye'den bir farkımız olmayacaktı. Biz Ensar olarak onlara sahip çıktık ama Allah muhafaza bizim gidecek hiçbir yerimiz yok. Bu bir parti meselesi değildir. Memleket meselesidir, bayrak meselesidir. Biz bu toprakları kolay kazanmadık. Sadece Çanakkale'de 250 bin evladımızı şehit verdik. 15 Temmuz'da 250 şehit verdik. Onlar tankın önüne yatmasalardı, uçakların ve helikopterlerin önüne çıkmasalardı bugün hiçbirimiz burada olamazdık. Elimizden geldiği kadar mücadelemize devam edeceğiz. Ülkemiz üzerinde bir çok emeli olanların bu emellerini boşa çıkartacağız. Tarafımız belli, Cenabı Allah bizleri doğru yoldan ayırmasın" dedi.



AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez ve beraberindekiler vatandaşlar ile sohbet ettikten sonra Tut Belediyesini ziyaret etti. CHP'li Tut Belediye Başkanı Cemal Avcı'yı ziyaret eden, Başkan Dimez ve beraberindekiler, ilçenin ve belediyenin durumu ile fikir alışverişinde bulunuldu. - ADIYAMAN