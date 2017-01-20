AK Parti'li Erdem'den CHP'li Baydar'a Kınama

AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar'ı TBMM'de yaptığı konuşmadan dolayı kınadı.



Mehmet Erdem, yaptığı açıklamada; "CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar, TBMM Kürsü'sünde yaptığı konuşmada 'Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yardım ve yataklık yapmıştır' diyerek ülkemize büyük bir iftirada bulunmuştur. Ülkemizi böyle suçlamak bir Milletvekiline yakışmamıştır; kınıyoruz. Türkiye'yi terör örgütlerine yardım ve yataklık ediyor diye suçlamak küresel güçlerin bir senaryosudur. Bu senaryoya daha önce Adana'da MİT Tır'larına operasyon yapan FETÖ destek vermeye çalışmıştı. MİT Tır'larında terör örgütlerine silah taşınıyor imajı verilmeye çalışıldı. Oysa Türkiye Suriye'nin kuzeyindeki Türkmenlere yardım gönderiyordu. Şimdi de aynı senaryoya destek açıklaması TBMM'de Sayın Baydar tarafından yapıldı. Bu açıklama çok manidardır. Ne büyük talihsizlik" dedi. - AYDIN