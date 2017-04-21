AK Parti Heyetinden Hasköy'e Ziyareti

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti İl Başkanı Namık Ergün, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve beraberindeki partililer, Hasköy ilçesini ziyaret etti.



İlçede vatandaşlarla bir araya gelen heyet, halk oylamasındaki desteklerinden dolayı halka teşekkür etti.



İlçe merkezindeki temaslarının ardından Eşmepınar köyüne geçen partililer, burada bir kahvehanede vatandaşlarla buluştu.



Burada gazetecilere açıklamada bulunan Şimşek, halk oylamasının ardından çok sevinçli olduklarını ve bu kapsamda teşekkür ziyaretlerinde bulunduklarını belirtti.



Şimşek, "Muş hem kendisi için hem de ülke için gereken desteği verdi. Bu konuda çok gururluyuz, sevinçliyiz. Bize 'evet' de 'hayır' da veren bizim vatandaşımızdır. Herkesi kucaklayacağız, daha sıkı sıkı sarılacağız ve umut ediyoruz ki yarınlarımız daha güçlü olacak."



Başkanı Asya ise Muş'un halk oylaması sürecinde güzel bir duruş ortaya koyduğunu ve tüm halkına teşekkür ettiğini ifade etti.