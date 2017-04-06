AK Parti Grup Başkanvekili Turan Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "CHP, referandum çalışmalarının başında sözüm ona 'evet' diyenleri kandırabileceklerini düşündü. AKP değil 'AK Parti' diyerek, Tayyip değil 'Cumhurbaşkanı' diyerek şirin gözükeceklerini sandılar. Biz de onlara dedik ki 'Bu millet izan sahibi, irfan sahibi. Sizin gibilere inanmaz.' Şimdi referandum a 10 gün kala başaramayacaklarını anladılar ve eski ayarlarına döndüler." dedi.



Turan, AK Parti Ezine İlçe Başkanlığının yeni binasının açılışında yaptığı konuşmada, 'evet'in rüzgarıyla ılımlı kesilen CHP'nin bunu referandum a kadar bile götüremediğini söyledi. Turan, "Pulları bir bir dökülmeye başladı. Önce bir vekilleri 'evet' oyu verecekleri İzmir'den denize dökeceklerini söyledi. Siz kimsiniz bu millete hakaret ediyorsunuz? 1915'te Çanakkale'yi geçmelerine izin verilmeyen, 1922'de İzmir'den denize dökülen işgalcilerdi. Aynı işgalcilerin taşeronlarını bu millet 15 Temmuz gecesi ayakları altına aldı. Onlara karşı imanla, inançla mücadele etti. Bu memleketin onurlu vatandaşlarını bu şekilde tehdit etmek kimsenin haddine değildir. Hadi buyursun gelsin millet burada, bakalım denize dökebiliyor mu? Bu vekil, bu hakaretlerine karşı yargı önünde hesap verecektir." değerlendirmesinde bulundu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 15 Temmuz'daki darbe girişimi için "kontrollü darbe" ifadesini kullandığını belirten Turan, şöyle devam etti:



"Ey Kılıçdaroğlu, madem bu darbe kontrollüydü, senin vekillerinin o gece Meclis'te ne işi vardı? Bir gün sonra Meclis'e gelip neden konuştun? Neden darbe karşıtı bildirinin altına imza attın? Yenikapı'daki tarihi mitinge neden katıldın? Yoksa sen de bu kontrollü darbenin bir parçası mıydın? O gece Cumhurbaşkanımızın en yakın arkadaşı Erol Olçak oğlu ile canını siper etmiş, vatanı için sen nasıl böyle bir ifade kullanabiliyorsun. Çıkıp tek tek açıkla. Kaçak güreşerek bir şey elde edemezsin. Yiğit gibi lafını meydanda söyle."



"CHP eski ayarlarına dönmeye başladı"



Turan, CHP'nin eski ayarlarına dönmeye başladığını dile getirerek, "CHP, referandum çalışmalarının başında sözüm ona 'evet' diyenleri kandırabileceklerini düşündü. AKP değil 'AK Parti' diyerek, Tayyip değil 'Cumhurbaşkanı' diyerek şirin gözükeceklerini sandılar. Biz de onlara dedik ki 'Bu millet izan sahibi, irfan sahibi. Sizin gibilere inanmaz.' Şimdi referandum a 10 gün kala başaramayacaklarını anladılar ve eski ayarlarına döndüler." diye konuştu.



CHP'nin darbenin siyasi ayağını açıklayamadığını söyleyen Turan, "FETÖ'nün en iyi yaptığı iş insanlara şantaj yapmak, kasetle iş yaptırmak. Kendisi de kasetle gelen birisi. Siyasi ayağını boşuna aramasın, kendisine baksın. Gezide sokağa inen, ülkeyi kaosa sürükleyen sanatçılar mı daha kıymetli, Avrupa'da ülkesini şikayet eden mi? Ne zaman bir sanatçı ülkesini savunmaya kalksa hep dışladılar, hakaret ettiler. Rıdvan Dilmen 'evet' vereceğini açıkladı, adama 'sarayın yalakası' dediler. Demediklerini bırakmadılar. Adam şarkısını vermedi diye 'sanatçı değil' diye aşağıladılar. Bunların kriteri kendinden olanı benimsemek olmayanı ise dışlamak." değerlendirmesinde bulundu.