AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin sözleri hakkında, "Bir belediye başkanının evinde televizyondan olayı film seyreder gibi seyredip, bu şekilde 'kontrollü darbe' demek, açıkçası meydanlarda 81 vilayette milyonlarca nöbet tutan insanın yaptığı harekete karşı büyük bir talihsizlik, büyük bir haksızlıktır." dedi.



Elitaş, halk oylaması çalışmaları kapsamında tarihi Kayseri Kalesi çevresindeki esnafı ziyaret etti.



Burada, gazetecilere açıklama yapan Elitaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'u "Kontrollü darbe girişimi" olarak ifade etmesini milleti derinden yaraladığını belirtti.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına karşı milletin gereken dersi 16 Nisan'da vereceğini ifade eden Elitaş, şunları söyledi:



"O gün Sayın Kılıçdaroğlu Yeşilköy Havaalanı'nı kuşatma altına alan tankların üzerine çıkmış olsaydı 'kontrollü darbe' deme lüzumunu hissetmemiş olacaktı. Sayın Kılıçdaroğlu TBMM'de bulunsaydı, Meclisteki milletvekilleriyle bombanın altında cesaretle, kahramanca durmuş olsaydı, 'kontrollü bir darbe' deme imkanı bulmazdı. O gün Kayseri'de meydanlarda toplanan 7'den 77'ye toplanan 100 binlerce insan gibi nöbet tutsaydı 'kontrollü darbe' demezdi. O gün darbeye göğsünü siper edenler, darbecilere karşı mücadele edenler arasında bulunsaydı herhalde Sayın Kılıçdaroğlu 'kontrollü darbe' demezdi. Bir belediye başkanının evinde televizyondan olayı film seyreder gibi seyredip bu şekilde 'kontrollü darbe' demek, açıkçası meydanlarda 81 vilayette milyonlarca nöbet tutan insanın yaptığı harekete karşı büyük bir talihsizlik, büyük bir haksızlıktır. 16 Nisan tarihinde Sayın Kılıçdaroğlu'na bu millet gereken dersi, gereken cevabı sandıklarda verecektir diye ümit ediyorum. Bu süreçteki tepkiler inşallah aklını başına getirmiştir."



Elitaş, halk oylaması çalışmaları kapsamında sürekli ziyaretler gerçekleştirdiklerini ve vatandaşların arasında olduklarına işaret ederek, "Evet" oylarının baskın bir şekilde artış gösterdiğini bildirdi.



Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekillerinin artan "Evet" oyları karşısında son günlerde büyük bir "Hezeyan" içerisinde bulunduklarını aktaran Elitaş, şöyle devam etti:



"Şu anda biz Kayseri Kazancılar Çarşısı'nda geziyoruz. Vatandaşla yaptığımız ankette 'Evet' yönünde büyük bir teveccüh olduğunu görüyoruz. Nitekim Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendinden geçercesine milletin yaptığı harekete, eyleme karşı ortaya koyduğu bu tavır, açıkçası hezeyan içerisinde olduğunun en önemli göstergesidir. Bu son 10 güne kadar Sayın Kılıçdaroğlu ve diğer milletvekilleri sakin bir tavır, değişik bir üslupla bu konuyu yürütüyorlardı. Ama anketler netleşmeye başladıkça Kılıçdaroğlu'nun da vücut kimyası bozulmaya başladı. Bir taraftan Konya milletvekili milleti 'Evet' çıktığı takdirde denize dökmekle tehdit ediyor, diğer taraftan eski genel başkan Sayın Baykal 'Hayır' çıktığı takdirde 'Yunan'ı yenmiş gibi sevineceğiz' diyor. 'Evet' oylarının baskın bir şekilde yükselmesi onların vücut kimyalarını bozmuş, bir şekilde böyle söylemlere itiyor."



Diyarbakır'da gerçekleştirilen terör saldırısına da değinen Elitaş, "Dün Türk milletini üzen bir terör hadisesiyle karşı karşıya kaldık, orada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Terör örgütüyle ilgili mücadelemiz sonuna kadar kararlılıkla devam ediyor. Terör örgütünün inine girip, tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu ülke hükümetiyle, vatandaşıyla, güvenlik güçleriyle hep birlikte karalıyız. Onların kökünü kurutana kadar devam edeceğiz." diye konuştu.



Elitaş'a, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de eşlik etti.