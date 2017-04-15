AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş Beyoğlu'nda
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığının düzenlediği Sandık Kurulları Moral ve Motivasyon Toplantısına katıldı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığının düzenlediği Sandık Kurulları Moral ve Motivasyon Toplantısına katıldı. Vatandaşlarla bir araya gelen Ataş, AK Parti'nin icraatlarını anlattı.
AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığının düzenlediği 'Sandık Kurulları Moral ve Motivasyon Toplantısı' yoğun katılımla gerçekleştirildi. Referanduma az bir süre kala vatandaşların programa katılımı yoğun oldu. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş ve birçok vatandaş katıldı. Programda AK Parti hükümetinin icraatları ve referandum süreci konuşuldu.
"14 yılda Türkiye'de tarih yazmış kadrolarsınız"
Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, "Türkiye'de yapılan her hizmetin altında alın teriniz, emeğiniz, gözyaşınız, uykusuzluğunuz, açlığınız var. Eğer sizin bu fedakarlıklarınız olmasaydı AK Parti bu hizmetleri yapabilir miydi? Eğitimden sağlığa ulaşımdan ekonomiye, dış politikadan milli savunmaya varana kadar her alanda 14 yılda Türkiye'de tarih yazmış kadrolarsınız. O tarih yazan kadroları tebrik ediyorum, iyi ki varsınız diyorum" ifadelerini kullandı.
"Türkiye'nin değil tüm coğrafyanın Cumhurbaşkanı"
Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece Türkiye'ye hizmet etmediğini belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Başbakanlığı sürecinde Türkiye nereden nereye geldi, anlatsak saatler yetmez. Sonra milletimiz ona yetki vazife verdi; o da cumhurbaşkanlığı. Cumhurbaşkanlığı ile sadece Türkiye'yi değil coğrafyamızdaki tüm mekanları, tüm insanları değiştiriyor. Bu 80 milyonluk millet onun peşinden gitmeye her zamanki gibi hazır. Mesajımız şu olabilir: Ey CHP'li ve MHP'li kardeşlerim, kim olursan hangi partiye ait hissedersen hisset. Recep Tayyip Erdoğan son 20-25 yıldır bu memlekete hizmet ederken yaptığı hangi iş memlekete fayda getirmedi" dedi. - İSTANBUL