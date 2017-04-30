AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, Adana'da

AK Parti Dış İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker, Adana Çiftçiler Birliğini ziyaret etti.



Eker, Adana Çiftçiler Birliğine yaptığı ziyarette, birlik başkanı Mutlu Doğru, yönetim kurulu üyeleri ve çiftçilerle bir araya geldi.



Eker, Çukurova'da yürütülen tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve çiftçilerle sohbet etti.



Başkan Doğru ise birliğin planladığı ve gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında konuştu.



Birliğin, Türk tarımının öncü sivil toplum kuruluşlarından birisi olduğunu belirten Doğru, "Adana Çiftçiler Birliği ülke tarımının güçlenmesi, çiftçinin yaşadığı problemlerin ilgili makamlara taşınarak, çözülmesi noktasında önemli faaliyetler yürütüyor." dedi.



Eker, daha sonra çiftçilerle öğlen yemeği yedi.