AK Parti Elazığ Teşkilatında, Referandum Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, referandum sonrası değerlendirmede bulundu.
Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, referandum sonrası değerlendirmede bulundu.
16 Nisan'da yapılan referandumla ilgili resmi sonuçların açıklanmasının ardından AK Parti Elazığ İl Başkanlığı değerlendirme toplantısı düzenledi. Tanzimat'tan bu yana en önemli değişim ve dönüşüm sürecinin yaşandığını belirten Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Türkiye'nin değişime ve dönüşüme evet dediğini söyledi.
Evet oylarının Elazığ'da katlanarak arttığını belirten Başkan Yanılmaz, "Elazığ Türkiye genelinde çok önemli derece yaparak sonuç aldı. Seçim koordinasyon merkezinin disiplinli çalışması ve milletimizin teveccühü bu güzel sonucu almamamıza vesile oldu. Bu aynı zamanda kendi çalışmalarımızın da bir testi oldu. Artık bir dönem geride kaldı. Yeni bir dönem ve süreç başlamış oldu. Bu yeni dönem hepimize bir sorumluluk yüklüyor. Bizlerin görevi 17 Nisan ile bitmedi ve çok ağır bir görev bu tarihten itibariyle hepinizin omuzlarına oturdu. Elazığ'da yüzde 72 oranında evet oyu aldık. Şimdi yüzde 28'ide bütünleştirecek çalışmaların içerisinde olmalıyız" dedi.
Türkiye genelinde evet çıkan iller arasında Elazığ'ın 11. sırada olduğunu ifade eden AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, "Büyükşehirlerimizi çıkardığımızda normal iller arasında ise 7. sıradayız. AK Parti olarak bir aileyiz. Teşkilatımızın her bir kademesinde yer alan kardeşlerimizle ilimizdeki çalışmalarımızı yürüttük. Seçim sürecinde milletimiz kurulduğu günden bu güne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini her zaman verdi ve yine bu seçimlerde çok önemli bir destek verdi. Biz milletimizle her zaman gurur duyuyoruz ve bizleri hiçbir zaman mahcup etmediler" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan Yanılmaz ve Gürgöze referandum dönemindeki çalışmalarından dolayı ilçe belediye başkanları başta olmak üzere emeği geçen birçok kişiye plaket verdi.
Başkan Gürgöze ve partililer daha sonra Harput'ta bulunan AK Parti İl Başkanlığı Hatıra Ormanı'na fidan dikti. - ELAZIĞ