AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay Açıklaması

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, "FETÖ operasyonlarında hukuka güvenmek zorundayız. Böyle bir süreçte çok fazla iftiraların atıldığı bir süreçten geçiyoruz. Bunlara da dikkat edilmesi gerekiyor" dedi. Doğanay, "Siyasi geleceğe dair planım yok. Yarınlar ne getirir onun bilemem" dedi.



Bolu'da Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmaları devam ederken, il başkanlığında gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, "FETÖ operasyonlarının Bolu'da doğru ilerlediğini, ifade ederek zaman zaman eksiklerin de yaşandığını söyledi. Bu süreçte şahsi menfaatleri ön plana çıkartılarak iftiralar yaşanabilecektir. İktidar partisinin il başkanı olarak bu sürecin içerisinde olma zorunluluğum var. İlk günden bu yana söylediğim bir şey var ve söylemeye de devam edeceğim. Öncelikle biz hukuka güvenmek zorundayız. O anlamda görev yapan arkadaşlara daha çok sahip çıkmak zorundayız. Netice olarak onlar da insan. Öyle tahmin ediyorum ki, hiçbiri izin dahi kullanmamıştır" diye konuştu.



"17-25 Aralık sonrasında bu yapıyla yürüyen hesabını verecek"



AK Parti İl Başkanı Doğanay, "Ama şunu söylüyorum bu işin bir miladi bir tarihi var. 17- 25 Aralık öncesi ve sonrası var. Onları farklı dilimlere ayırarak hareket etmemiz gerekiyor. Ama bunlarla birlikte hareket eden, bunlarla birlikte hareket etmiş olan 17-25 Aralık sonrasında bunlarla aynı yolda yürüyen herkes bunun hesabını verecek ve vermek zorunda. Ama böyle bir süreçte çok fazla iftiranın yaşandığı çok fazla iftiraların atıldığı bir süreçten de geçiyoruz. Bunlara da dikkat etmek zorundayız. Nefsi davranmamak zorundayız. Vicdani ve kalbi düşünmek zorundayız. Eğer ki, şahsi duygu ve düşüncelerimizi ön plana alarak hareket edersek yarın mahşerde yüce Rabbim bunun hesabını bizden sorar. Bolu'da bu sürecin genel hatlarıyla doğru yürüdüğü kanısı bende hakim. Eksikler var mıdır, vardır. Eksik aramaya kalkarsak bir sürü hata buluruz. Çok ciddi anlamda iftira boyutları var. Bazen böyle baktığınızda sizin çok güvendiğiniz adam sandığınız insanların bile arkanızdan ne denli iftiralar attığını görüyoruz, şahit oluyoruz" ifadelerini kullandı.



"Yarınlar adına hesap yapmak doğru değil"



Doğanay, siyasi geleceğe dair bir plan yapmadığını ifade ederek, "Kurucusunun Cumhurbaşkanı olduğu onun davasına hizmet eden bir partinin il başkanı olarak hizmet ediyorum. Şu an benim amacım il başkanlığı görevini layıkıyla yerine getirmek. Bunun için inanın tüm gücümle tüm samimiyetimle hizmet etmeye çalışıyorum. Yarınlar insana ne getirir ne götürür bunu sadece yüce Rabbim biliyor. Kaderimde benim için hayırlı bir şey varsa olsun. Benim için hayırsız olan bir şey varsa da zaten olmasın. İnsanların arkamdan lanet okuyacağı bir il başkanlığı görevi yürüteceksem hiç yürütmeyeyim. Hiçbir makam ve hiçbir mevkide de zinhar bulunmayayım. Ama siyasetin içersindeyiz. Yarın ne olur bunu bende bilemem. Yarınlar adına hesap kitap yapmak doğru değil. Çünkü hesap yaparsanız hata yaparsınız. Ben hesapsız siyaset yapanlardanım. Çok hesap yapanlar gördüm ama evde ki hesabın çarşıya uymadığına hep tanıklık ettim. Benim bugün görevim il başkanlığı ve bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Çok uzun süreli siyaset yapmayı düşünmüyorum. Önemli olan gök kubbede hoş bir seda bırakmak" dedi. - BOLU