Aile İçi İletişimi Öğrendiler

Yunusemre Belediyesi hanım lokallerinde hem sosyalleşmek hem de ev ekonomilerine katkı sağlamak isteyen bayanlara yönelik düzenlenen etkinliklere bir yenisi eklendi.



Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren hanım lokallerinde kursiyerlere 'Aile İçi İletişim Semineri' verildi. Üç gün boyunca devam edecek seminerler her gün iki ayrı lokalde yapılacak. Seminerlerin ilki Yeni Mahalle Meslek Edindirme ve Hanımlar Lokali'nde gerçekleştirilirken; Siyaset Bilimci ve İletişim Uzmanı Ozan Erdem, Yunusemreli bayanlara aile içi etkin iletişimi anlattı. Semineri dinleyenler arasında Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur da vardı. Kişisel gelişimin önemine dikkat çeken Uygur, bu tür etkinlikleri önemsediklerini söyledi.



Kurslar hakkında bilgi veren Uygur, "Lokalimize karşı gösterdiğiniz ilgi bizleri çok mutlu ediyor. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, özellikle hanım lokallerimize çok büyük önem veriyor. Onun da selamlarını iletmek istiyorum. Konusunda deneyimli bir arkadaşımız olan Ozan Erdem'den rica da bulunarak, çok değerli bayanlarımıza, en temel kavramımız olan ailelerimizin çocuklarımızın yetiştirilmesinde topluma kazandırılması konusunda bilinçlendirilmesi için seminerler vermesini istedik. Sizler de yoğun bir katılım göstererek, ne kadar doğru bir çalışma yaptığımızı ortaya koymuş oldunuz. Sizlerin bu enerjisini gördükçe bizler de hizmet noktasında kabımıza sığamıyoruz. Daha güzel çalışmalar yapmak istiyoruz. İyi ki varsınız. Bu anlamda da sizlere çok teşekkür ediyoruz" dedi.



Gelecek nesillerin yetişmesinde ailenin ve yetiştirilme tarzının önemine değinen Siyaset Bilimci ve İletişim Uzmanı Ozan Erdem ise "2017'nin başlangıcında Ailede liderlikten bahsediyoruz. Bereketli, hayırlı ve sonuçları güzel aileler kurmamıza, bir tohum atmamıza vesile olur. Biz bu tohumu atmaya nacizane dilimizle yapmaya çalışıyoruz. Ama bu tohumu yeşertecek olan Allahın izniyle sizlersiniz. Bunu akıl teliyle ve yürek teliyle büyütecek olan sizlersiniz. Bizim görevimiz bu. Sizlerin görevi de o güçlü aileleri kurmak ve toplum olarak bereketli hayırlı nesiller yetiştirmek. Bu organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen başta Yunusemre Belediye Başkanımıza ve tüm personeline çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA