Aile Hekimlerinden Köylülere Uyarı

Kozluk Taşlıdere Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan aile hekimleri, köyleri dolaşarak vatandaşları karbonmonoksit gazı zehirlenmeleri konusunda uyardı.





Birime bağlı köyleri dolaşan aile hekimleri Dr. Özkan Baran Öztürk ve Dr. Mahir Turhallı özellikle kış aylarında kullanılan kömürlerden sızan karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı köylülerin duyarlı olmalarını istedi.



Özellikle son yıllarda köylerde de kömür kullanımının yaygınlaştığını belirten Dr. Öztürk, bu yüzden bilinçsiz kömür kullanımının verebileceği zararlar konusunda köylüleri bilinçlendirdiklerini belirtti.



Mobil hizmet kapsamında köyleri gezerken, hane halkı bilinçlendirme çalışmaları da yaptıklarını ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:



"Özellikle kış aylarında ve havaların soğumasıyla, kar yağışlarıyla beraber, hane halkının ısınma ihtiyacını kömürle karşıladığını bilmekteyiz. Köylülerimizi yaptıkları yanlışlıklar konusunda uyarmaya çalıştık. Kömür yakımına bağlı oluşabilecek herhangi bir karbonmonoksit zehirlenmesine karşı vatandaşları neler yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirdik. Bunu yaparken tıbbi bilgimizin yanı sıra Sağlık Bakanlığımızın bizlere verdiği broşürler ışığında çalışmamızı zenginleştirdik ve broşürleri de köylülere dağıttık." dedi.