Aile Boyu Spor

Nazilli'nin ilk spor merkezleri arasında yer alan ve Karate Milli Takım Antrenörlerinden Milli Karateci Mustafa Özsun'un işlettiği spor merkezi bir ilki daha yaşadı. 30 yılı aşkın süredir ilçede hizmet veren ve sayısız sporcu yetiştiren merkezde spor yapan Sezer ailesi, "Sağlıklı yaşamı sporda bulduk" dedi.



Nazilli'de emlak danışmanlığı yaptığını ve yaklaşık 2 aydır spor yaptığını ifade eden Mehmet Sezer, "49 yaşındayım. Son aylarda kilolarımdan dolayı sıkıntılar çekiyordum. Kilodan kaynaklı eklem ağrıları ve sıkıntılar yaşıyordum. Nazilli'de Mustafa Hocamızın ününü duyunca ailece buraya geldik. 2 aydır da haftada 3 gün birer buçuk saat spor yapıyoruz. 41 yaşındaki eşim Süheyla, kızlarım 14 yaşındaki Hafize ile 5 yaşındaki Elif Naz, birbirimizden destek alarak düzenli spor yapmayı öğrendik. Mustafa Hocamız bize özel spor programı hazırladı. Onun kurallarına harfiyen uyarak sağlığımıza kavuştuk. Ben 2 ayda 4 kilodan fazla verdim. Eşim de aynı durumda ve kızlarımız da çok mutlu. Ailecek spor yapmanın zevkini tatmanın yanı sıra sağlıklı olmanın mutluluğunu ve sağlıklı vücudun rahatlığını yaşıyoruz. Ağrılarım geçtiği gibi yeme alışkanlığımız da düzene girdi. Mustafa Hocamızın da desteği ile ömür boyu sporu bırakmamaya niyetliyiz. Herkese de tavsiye derim. Özellikle evde tembellik ortadan kalkıyor. Herkes kendi işini kendisi yapıyor. Özellikle ailece yapılan spor çok faydalı" dedi.



Yaşam Spor merkezinin kurucusu Mustafa Özsun ise ailenin düzenli olarak spora devam ettiğini ve faydalarını gördüklerini ifade ederek, "Ailemiz çok ciddi, disiplinli bir şekilde spora devam ediyor. Özel durumlar haricinde hiç aksatmıyorlar. Özel Aile toplantılarında bile önce spor yapıp öyle gidiyorlar. Bilhassa küçük Elif kızımız karatede geleceğin şampiyonu olabilir. Mehmet Bey'de çok disiplinli. 2 ayda pantolonunun kemerinden 4 diş eksildiğini gördü. Çok iyi çalışıyorlar. Planlı programlı ve disiplinli bir şekilde ailecek geliyorlar. Yaşam Spor Merkezi, Yaşama destek verme merkezi olarak faaliyetlerine devam ediyor" dedi. - AYDIN