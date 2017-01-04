Ahşap parkelerde 2017 modası

Ayrıca ahşap parkeler son zamanlarda artık evlerin her yerinde kullanılır oldu. Hüni Parke Yönetim Kurulu Başkanı Berki Yalınkılıç, "Sadece salon ve odalarda değil; mutfak ve banyo gibi ıslak zeminlerde de ahşap parke kullanılması, mekanları bambaşka bir hale getiriyor. Mimarlar, tüm mekanlarda aynı ürünü kullanarak zeminlerde daha yalın bir atmosfer yaratıyorlar. Özellikle lamine parkeler, ıslak zeminler için güzel bir alternatif olarak seçilmekte." Diyor.

Parkenin renk seçiminde eğilimlerin dönem dönem değiştiğini söylemenin mümkün olduğunu dile getiren Hüni Parke Yönetim Kurulu Başkanı Berki Yalınkılıç sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bir zamanlar çok baskın olan kırmızı renkli parkelerin eskisi kadar tercih edilmediği bir dönemdeyiz. Siyah ve akçaağaç gibi açık renkli parkelere de talepler azalmakta ; hele bambu gibi tercihler artık yok gibi… Natürel Avrupa meşesi, Amerikan cevizi gibi ağaçların kullanıldığı parkelerin yanı sıra, üzerinde gri, beyaz gibi renklerin uygulandığı parkeler de 2017 tercihleri arasında gösteriliyor. Ayrıca fırçalı, testere efektli gibi eskitme ve yaşlandırmaların yapıldığı ürünler de yeni yılın değişmezi olacak. Parkelerin yüzeyleri doğallaştıkça, boyları uzuyor ve enleri genişliyor. Yani zeminlerde doğallık tercih ediliyor… Hüni Parke'nin 1995'den beri temsilciliğini ve dağıtımını üstlendiği Gazzotti Parke'nin ikiyüzün üzerinde farklı üründen oluşan koleksiyonunun olması, müşterilerin farklı ürünleri aynı çatı altında bulmasını sağlıyor ve işlerini çok kolaylaştırıyor.

Son yıllarda yüksek pazar payını koruyan fabrikada yüzey işlemi bitmiş lamine parkelerin, yine önümüzdeki dönemde de şantiyede yüzey işlemi yapılan ürünlere pazarı kaptırmayacağı düşünülebilir. Yeni teknolojilerin devreye girmesi sayesinde üretilen ve satışını üstlendiğimiz, kolay tamir edilebilen, sistre ve cila gerektirmeyen parkeler de revaçta.

Parke sektörü son dönemlerde kişiye özel yaklaşımların trendini yaşamakta, bunun 2017 yılında da devam edeceğini düşünüyoruz. Farklı olmak, kimseye benzememek, özellikle çağdaş ve kişiye özel mekanlar için aranan bir özellik haline geldi. Tasarımcılar yarattıkları yeni desenleri ve tekdüze olmayan farklı renkleri kullanarak müşterilerine özel zeminler öneriyorlar. Bize de, o tasarımları gerçeğe dönüştürmek kalıyor. Bu konuda en büyük desteği Louis Vuitton, Prada, Jil Sanders gibi firmaların özel tasarımcısı İtalyan Idee & Parquet'den görüyoruz. Müşterilerimiz, Idee & Parquet'in geçmişte gerçekleştirdiklerinden esinlenmenin yanı sıra, birlikte yeni tasarımlara da imza atıyorlar. Değişik geometrik desenler, doğal motifler, iç içe geçen farklı renkler, ahşaba yepyeni bir misyon yüklüyor.

Parke seçimi yaparken sadece ve sadece moda renkler, trend modeller dikkate alınırsa hüsranla karşılaşabilirsiniz. Ürün seçerken parkenin döşeneceği mekanın üzerinde yoğun trafik olup olmayacağı; ısıtma sisteminin şekli; diğer inşaat malzemeleri ile birleşme yöntemi gibi pek çok detayı dikkate almak gerekiyor. Kaplankaya Canyon Ranch, Roche Headquarters gibi nitelikli projelere birlikte imza attığımız Hakwood Firması; standart ürünlerinin dışında, müşterilerine özel üretim de yapıyor. Örneğin, yerden ısıtma kullanıyorsanız, siparişinizi ona göre veriyorsunuz ve Hakwood bütün bunları dikkate alarak ürününüzü hazırlıyor."Dedi.

2017 eğilimlerinin yansıdığı yeni masif ve lamine parke ürünlerini görmek veya her yerde görülen parkeler yerine özgün ve farklı ürünleri seçmek istiyorsanız, Hüni Parke'nin Levent ve Kalamış'taki mağazaları sizleri bekliyor.