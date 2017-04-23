Ahmet Aslan Solo Konser
Anadolu müziğini batı enstrümanlarıyla birlikte kullanan Ahmet Aslan, 24 Nisan'da Muş Öğretmenevi'nde müzikseverlerle buluşuyor.
Anadolu müziğini batı enstrümanlarıyla birlikte kullanan Ahmet Aslan, 24 Nisan'da Muş Öğretmenevi'nde müzikseverlerle buluşuyor.
Detaylar :
İl : Muş
İlce : Merkez
Mekan : Muş Öğretmenevi Konferans Salonu
Mekan Adresi : Devlet Hastanesi Karşısı, İstasyon Caddesi
Başlangıç Saati : 24.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 24.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Ahmet Aslan Solo Konser
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io