Ahmet Aslan Solo Konser

Anadolu müziğini batı enstrümanlarıyla birlikte kullanan Ahmet Aslan, 24 Nisan'da Muş Öğretmenevi'nde müzikseverlerle buluşuyor.

Ahmet Aslan Solo Konser

Anadolu müziğini batı enstrümanlarıyla birlikte kullanan Ahmet Aslan, 24 Nisan'da Muş Öğretmenevi'nde müzikseverlerle buluşuyor.

Detaylar :

İl : Muş

İlce : Merkez

Mekan : Muş Öğretmenevi Konferans Salonu

Mekan Adresi : Devlet Hastanesi Karşısı, İstasyon Caddesi

Başlangıç Saati : 24.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 24.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Ahmet Aslan Solo Konser

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Ahmet Aslan, Öğretmenevi, 24 Nisan, Hastane, Konser, Müzik, Muş, Hayır