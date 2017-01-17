Ahlat'tan Halep Halkına Yardım

Bitlis'in Ahlat İlçe Müftülüğü tarafından Halep halkı için bir tır dolusu yardım gönderildi.



Ahlat İlçe Müftülüğünce düzenlenen "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası çerçevesinde Halep halkına gönderilmek üzere bir tır dolusu gıda, bakliyat, battaniye, ısıtma araçları ve benzeri yardım malzemeleri dualarla uğurlandı. Ahlat İlçe Müftüsü Orhan İmamoğlu, kampanya çerçevesinde yardımlarını esirgemeyen Ahlat halkına teşekkür etti. Düzenledikleri kampanyaya Ahlat halkının yoğun ilgi gösterdiğini belirten Müftü İmamoğlu; "Özellikle soğuk kış ikliminde evsiz barksız, aç susuz kardeşlerimize el uzatmak hem dini hem de insani bir görevdir. Üzerimize düşen bu görevi az da olsa yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.



İki hafta önce de Ahlat'tan Halep halkına 15 bin TL nakdi olarak yardım gönderdiklerini belirten İmamoğlu; "2016 yılı içerisinde de 12 ay boyunca düzenli olarak yurt içi ve yurtdışı yetimlere destek olmak üzere yaklaşık 16 bin TL nakdi yardımda bulunduk. Bu yardımları müftülük personelimiz, din görevlilerimiz ve halkımızın desteğiyle gerçekleştirdik. Bu konudaki duyarlılıklarından dolayı din görevlilerine ve Ahlatlı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.



2017 yılı içerisinde her ay personelden tekrar para toplayarak en az 10 yetime 12 ay boyunca yardım edeceklerini belirten İmamoğlu, destek olmak isteyen vatandaşları müftülükle irtibat kurmaya beklediklerini sözlerine ekledi. - BİTLİS