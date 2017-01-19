Ahlat Şalgamını Bir Yılda 250 Bin Kişi Tattı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde faaliyet gösteren Kalebağı Gıda Şirketi tarafından üretilen şalgamdan 2016 yılında 250 bin kişi tattı.



2013 yılından itibaren faaliyet gösteren Kalebağı Gıda Şirketi, ürettiği ürünlerle adından sıkça söz ettirirken, 2016 yılında bölgede Ahlat şalgamını ise 250 bin kişinin tattığı belirtildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kalebağı Şirketi sahibi Rıdvan Bildirici, Ahlat şalgamının artık bölgede tanınan bir marka haline geldiğini belirterek, "Fabrikamız açıldığı günden itibaren şalgamla başlayarak çeşitli ürünleri de üretmeye başladı. Ahlat'ta üretimini yaptığımız şalgamlar, pazarlandığı her yerde rağbet gördü. Özellikle bölgemizde oldukça tanınan ve beğenilen bir marka haline geldik. 2016 yılında Ahlat şalgamını bölgemizde 250 bin kişi tattı. Tabi bu gelişme bizleri de oldukça mutlu ediyor. Ahlat şalgamı ile milli içeceğimiz olan ayranın bölgemizde hemen hemen başa başa bir pazarı oluyor. Ayrıca şalgam başta olmak üzere diğer ürünlerimiz üzerindeki etiketlerde de özellikle ilçemize ait görseller bırakarak tanıtıma bir nebzede olsa katkıda bulunuyoruz" dedi.



Bildirici, son dönemlerde ise "toybeyi" adı altında üretimine başladıkları glikozsuz Ahlat lokumlarının oldukça talep edildiğini ifade ederek, "Yakın zaman önce lokum üretimine de başladık. Glikozsuz ürettiğimiz lokumlar kısa süre içerisinde gerek ilçemizde gerekse pazarladığımız bölgede oldukça beğenildi. Şu an çeşit çeşit üretimini yaptığımız lokumları www.toybeyi.com sitemiz üzerinden de sipariş alarak kapıda ödeme sistemiyle kargoyla gönderiyoruz" diye konuştu.



Bildirici, fabrikalarında şalgam, nar ekşisi, sirke, limonata, limon sosu ve lokum çeşitleri ürettiklerini de sözlerine ekledi. - BİTLİS