Agü'de Model United Nation Programı Düzenlendi

Kayseri Fen Lisesi tarafından 127 ülke adına Model United Nation (MUN) programı düzenlendi.



Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü'nde gerçekleştirilen program hakkında bilgiler veren Kayseri Fen Lisesi Müdürü İsmail Kaya amaçlarının öğrencilerin dünya ve ülke meselelerine duyarlı hale gelmesini sağlamak olduğunu söyledi. Okul Müdürü Kaya, "Kayseri Fen Lisesi olarak bakanlığımızın tavsiyesi doğrultusunda Kayseri genelinde Birleşmiş Milletler model Simülasyon Programı'nı gerçekleştirmek üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Buradaki temel amacımız öğrencilerimizin, çocuklarımızın ve tüm katılımcıların dünya meselelerine duyarlı olmalarını sağlamak, yaşanman problemlere fikir üretebilmelerini sağlamak. Bu seneki simülasyon programındaki temel konularımızdan birincisi mülteciler konusu. Günümüzde dünyanın en temel problemlerinden bir tanesi. Savaş, yerinden, yurdundan edilen insanlar ve ülkemizin bu konuda yapmış olduğu katkılar. Bir diğer konumuz ise terörizm konusu. Ağırlıklı olarak ülkemizi etkileyen en temel iki konu ve bunun yanında kadın hakları ve silahlanmanın ileride meydana getirebileceği sıkıntı ve problemler. Çalışma grupları oluşturuldu, arkadaşlarımız tarafından. Öğrencilerimiz yaklaşık 3 aydır araştırma yaptılar. Yaklaşık 128 ülke adına dünya meselelerini İngilizce olarak kendi aralarında tartışacaklar. Programımız iki gün devam edecek. Kapanış programı ile bir sonuç bildirisi yayınlayacağız ve bunu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na göndereceğiz. Buradaki temel hedefimiz yetiştirdiğimiz çocuklarımızı hem ülke hem de dünya meselelerine duyarlı olmalarını sağlamak ve farkındalık oluşturmak" ifadelerini kullandı.



Düzenlenen programa Kayseri'den 10 okul, 150 öğrenci ve 20 öğretmenin katıldığı öğrenildi. Program dili olarak İngilizce kullanıldı. - KAYSERİ